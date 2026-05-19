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HX Expeditions: Flug-Guthaben für Antarktis-Buchungen 2026/27


Orne Harbour in der Antarktis - Foto: Oscar Farrera / HX
HX bietet bis Ende Juni 2026 ein Flug-Guthaben von bis zu 1.000 EUR p.P. für Neubuchungen von Antarktis-Expeditionen in der Saison 2026/27.

Das Expeditions-Seereise Unternehmen gibt ein neues zeitlich begrenztes Angebot für Neubuchungen von Antarktis-Reisen 2026/27 bekannt, bei dem Kund:innen von bis zu 1000 EUR Flug-Guthaben profitieren. Die Aktion gilt für Buchungen, die zwischen 11. Mai und 30. Juni 2026 vorgenommen werden. 

Für Hin- und Rückflüge in der Premium Economy oder Business Class erhalten Gäste ein Guthaben in Höhe von 1.000 EUR p.P. Bei Economy-Class-Flügen beträgt das Guthaben 500 EUR. Anwendbar ist das Angebot auf alle Antarktis-Abfahrten im vierten Quartal 2026 sowie im ersten Quartal 2027.

Mit Jubiläumsaktionen kombinierbar

Als Teil einer Reihe von Angeboten, mit denen HX sein 130-jähriges Expeditionsjubiläum feiert, lässt sich das Flug-Guthaben mit weiteren Aktionen kombinieren.

130 Jahre Jubiläums-Angebot (1. Mai – 31. August 2026): Reisende, die bis zum 31. August 2026 eine Neubuchung vornehmen, profitieren von bis zu 25% Ermäßigung auf ausgewählte Reisen mit Abfahrt zwischen Mai 2026 und Anfang 2028 oder einem kostenlosen Suite-Upgrade für Antarktis-Expeditionen zwischen Oktober 2026 und März 2027. Die Ermäßigung gilt neben der Antarktis auch für Expeditionen nach Alaska und Grönland, zu den Galápagos-Inseln, Spitzbergen, Norwegen, Island und in die Nordwest-Passage.

Jubiläums-Buchungsanreiz für Vertriebspartner (1. Mai – 31. Juli 2026): Reisebüros erhalten für jede neue, vollständig angezahlte Buchung eine Prämie von 130 EUR - unabhängig vom Reiseziel. Das Angebot gilt für Einzel- und namentlich erfasste Gruppenbuchungen im gesamten HX Portfolio.

Buchung und weitere Informationen

Weitere Informationen zum Angebot finden Agents unter agentportal.travelhx.com oder sie kontaktieren das Vertriebsteam unter vertrieb.expeditions@travelhx.com (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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