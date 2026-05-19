TUI Magic Life TOP-Partner-Reise führte nach Kreta

Von 9. bis 13. Mai 2026 veranstaltete TUI gemeinsam mit TUI Deutschland die diesjährige TUI Magic Life TOP-Partner-Reise auf Kreta. Insgesamt nahmen 18 Vertriebspartner:innen aus Österreich sowie 14 aus Deutschland an dem Event im Adults-only-Club TUI Magic Life Candia Maris teil. Die Tour ist fixer Bestandteil des TUI Magic Life TOP-Partner-Programms und kombiniert fachlichen Austausch mit praxisnahen Einblicken in das Clubkonzept. Begleitet wurden die österreichischen Agents von Baris Soysal, Clubs Regional Manager TUI Österreich, und Heinz Zangerl, Senior 3rd Party Sales Manager TUI Österreich.

TUI-Forum und vielseitiges Rahmenprogramm

Ein zentrales Element der fünftägigen Reise war auch dieses Mal das TUI Magic Life Forum, bei dem die Teilnehmer:innen Einblicke in das kommende Geschäftsjahr erhielten. Themen waren unter anderem geplante Veränderungen und Neuerungen innerhalb der Clubmarke sowie aktuelle Entwicklungen im Produktportfolio. Darüber hinaus bot das Forum Raum für Fragen, Diskussionen und den direkten Austausch zwischen Vertrieb, Produkt und Marke.

Neben dem fachlichen Teil stand auch das persönliche Erleben des TUI Magic Life Konzepts sowie Einblicke in die Urlaubsdestination Kreta auf dem Reiseprogramm. Dafür unternahmen die Agents unter anderem zwei gemeinsame Ausflüge: Bei einer Jeep Safari wurde das Hinterland und die vielfältige Bergwelt der Insel erkundet, während eine exklusive Katamaranfahrt entlang der Nordküste den Reiseprofis die Gelegenheit bot, Kreta aus einer weiteren Perspektive kennenzulernen. „Darüber hinaus hatten die TOP-Partner:innen die Möglichkeit, an verschiedenen Sport- und Aktivitätenangeboten wie Padel-Tennis, Mountainbike-Touren oder einem Kochkurs teilzunehmen. Ergänzt wurde das Programm durch entspannte Stunden am Strand, kulinarische Erlebnisse in den unterschiedlichen Restaurants des Clubs sowie zahlreiche „Magic Moments“ in entspannter Atmosphäre. (red)