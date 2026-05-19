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EVA Air: Neue Self-Check-in-Möglichkeiten in Wien
EVA Air ermöglicht Passagieren ab sofort den selbstständigen Check-in inklusive Gepäckaufgabe am Flughafen Wien sowie am CAT-Terminal Wien Mitte.
EVA Air bietet Reisenden neue Selbstbedienungs-CheckIn-Optionen, die den Abflug schneller und bequemer machen. Am Flughafen Wien können EVA Air-Passagiere ab vier Stunden und bis maximal 65 Minuten vor dem Abflug an Selbstbedienungsgeräten ihren Boardingpass selbst ausdrucken, danach ihr Gepäck beim „Bag Drop“ abgeben und am Automaten das Gepäcketikett erstellen lassen.
Auch Reisende, die mit dem City Airport Train vom Bahnhof Wien Mitte zum Flughafen fahren, können den neuen Service nutzen. Dort ist der Check-in inklusive Gepäckaufgabe bereits ab zehn Stunden und bis spätestens zwei Stunden vor Abflug möglich. Voraussetzung dafür ist ein gültiges CAT-Ticket.
Täglich von Wien nach Asien
EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein. (Red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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