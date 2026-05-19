Celebrity Cruises: Bonusprovision für Europa-Kreuzfahrten

Celebrity Cruises bietet Reisebüros für alle neu gebuchten Europa-Kreuzfahrten 2026, die zwischen 19. und 31. Mai 2026 getätigt werden, 2% Bonus zusätzlich zur regulären Grundprovision. Die Gutschrift erfolgt automatisch. Ausgenommen sind Transatlantik-Kreuzfahrten. Auf dem Vertriebspartnerportal Celebrity Central stehen Reiseprofis weitere Informationen zur Aktion sowie Social-Media-Materialien und die aktuelle deutschsprachige Europa-Broschüre zur Verfügung. Zusätzlich verweist Celebrity Cruises auf die Facebook-Community „CelebrityExpi“ für deutschsprachige Vertriebspartner.

Aktionen für Reisende

Parallel dazu hat Celebrity Cruises auch neue Angebote für Endkund:innen aufgelegt. Wer bis 17. August 2026 eine Kreuzfahrt mit Abfahrten bis 30. April 2028 bucht, erhält bei Doppelbelegung mindestens 60% Ermäßigung für die zweite Person in der Kabine. Zusätzlich sind Einsparungen von bis zu 600 EUR pro Kabine möglich. Dieses Angebot ist für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Reisen und für Celebrity River Cruises. Weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls bei Celebrity Central.

Für ausgewählte Europa-Kreuzfahrten gibt es zudem zwischen 19. Mai und 1. Juni 2026 zusätzlich Bordguthaben von bis zu 400 USD pro Kabine.

Acht Schiffe in Europa unterwegs

In der Sommersaison 2026 setzt Celebrity Cruises insgesamt acht Schiffe in Europa ein, darunter drei Schiffe der Edge-Klasse. Die Schiffe steuern mehr als 100 Destinationen an – von Island über das Mittelmeer bis zu den Kanaren und Portugal. Die neue Celebrity Xcel verbringt ihre erste Saison im Mittelmeer. Zudem erweitert Celebrity Cruises die Liegezeiten in zahlreichen Häfen und plant rund 60 Overnight-Aufenthalte in Europa. (red)