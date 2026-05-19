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Aldiana Select Partner erkunden renovierten Club in Kalabrien


Foto: Aldiana
Aldiana Select Partner Österreich im Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria
Foto: Aldiana
Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria - Relaxpool bei Nacht
Foto: Aldiana
Aldiana: Besuch eines Weinguts

Anfang Mai lud Aldiana ausgewählte Vertriebspartner:innen aus Österreich in den Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria ein, wo die umfangreichen Renovierungen des Clubs im Mittelpunkt standen.

Von 7. bis 10. Mai 2026 reisten die Aldiana Select Partner Österreich auf Einladung von Uwe Schmidt und Birgit Mösenbacher in den Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria. Neben Besichtigungen und Präsentationen standen vor allem die umfassenden Renovierungen im Fokus, die im vergangenen Winter umgesetzt wurden. Im Rahmen des Aufenthalts erhielten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Neuerungen des Clubs sowie in aktuelle Entwicklungen bei Aldiana und Dertour Hotels & Resorts. Ergänzend dazu standen die Besichtigung des Sentido Michelizia sowie ein Mittagessen im ananea Tropea Yachting Resort auf dem Programm.

Neue Bereiche und modernisierte Zimmer

Zu den wichtigsten Neuerungen im Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria zählt ein neuer beheizbarer Relaxpool für Erwachsene mit großzügigen Liegeflächen. Auch der Main-Pool-Bereich wurde neugestaltet und mit neuen Holzliegeflächen sowie zusätzlichen Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Die ConnectBar präsentiert sich nach dem Umbau großzügiger und moderner, während Restaurantterrasse, Beachbar und Restaurant ebenfalls umfassend erneuert wurden. Darüber hinaus entstanden aus zwölf Doppelzimmern neue Swim-up Zimmer, viele weitere Zimmer wurden modernisiert und optisch aufgewertet.

Neben dem Clubprogramm lernten die Teilnehmer:innen auch die Region Kalabrien näher kennen. Zu den Höhepunkten zählten der Besuch eines Weinguts mit Blick aufs Meer sowie eine Bootsfahrt entlang der Küste. Auch Tropea, das vom Club aus fußläufig erreichbar ist, erwies sich als beliebter Programmpunkt der Reise. (red) 

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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