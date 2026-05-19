Aldiana Select Partner erkunden renovierten Club in Kalabrien

Von 7. bis 10. Mai 2026 reisten die Aldiana Select Partner Österreich auf Einladung von Uwe Schmidt und Birgit Mösenbacher in den Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria. Neben Besichtigungen und Präsentationen standen vor allem die umfassenden Renovierungen im Fokus, die im vergangenen Winter umgesetzt wurden. Im Rahmen des Aufenthalts erhielten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Neuerungen des Clubs sowie in aktuelle Entwicklungen bei Aldiana und Dertour Hotels & Resorts. Ergänzend dazu standen die Besichtigung des Sentido Michelizia sowie ein Mittagessen im ananea Tropea Yachting Resort auf dem Programm.

Neue Bereiche und modernisierte Zimmer

Zu den wichtigsten Neuerungen im Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria zählt ein neuer beheizbarer Relaxpool für Erwachsene mit großzügigen Liegeflächen. Auch der Main-Pool-Bereich wurde neugestaltet und mit neuen Holzliegeflächen sowie zusätzlichen Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Die ConnectBar präsentiert sich nach dem Umbau großzügiger und moderner, während Restaurantterrasse, Beachbar und Restaurant ebenfalls umfassend erneuert wurden. Darüber hinaus entstanden aus zwölf Doppelzimmern neue Swim-up Zimmer, viele weitere Zimmer wurden modernisiert und optisch aufgewertet.

Neben dem Clubprogramm lernten die Teilnehmer:innen auch die Region Kalabrien näher kennen. Zu den Höhepunkten zählten der Besuch eines Weinguts mit Blick aufs Meer sowie eine Bootsfahrt entlang der Küste. Auch Tropea, das vom Club aus fußläufig erreichbar ist, erwies sich als beliebter Programmpunkt der Reise. (red)