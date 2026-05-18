Austrian Airlines setzt auf Herzlichkeit

Während andere Fluggesellschaften vor allem Größe oder Preis in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation stellen, will sich Austrian Airlines künftig stärker über emotionale Faktoren positionieren. Unter dem neuen Markenclaim „Feels like Flying“ sollen menschliche Nähe, Leichtigkeit und österreichische Gastfreundschaft stärker hervorgehoben werden. Ziel sei es, ein besonders wertschätzendes und entspanntes Reiseerlebnis zu vermitteln. „Fliegen ist weit mehr als der Weg von A nach B. Jeder Flug markiert den Beginn einer persönlichen Geschichte – ein Wiedersehen, ein Abenteuer oder einen neuen Lebensabschnitt. Genau diese Emotionen möchten wir künftig noch stärker erlebbar machen“, erklärt Ingrid Gogl.

„Feels like Flying“: Haltung statt nur Kampagne

Mit „Feels like Flying“ schafft Austrian Airlines nach eigenen Angaben einen emotionalen Rahmen für die künftige Markenkommunikation. Der Claim soll für jenes Gefühl von Leichtigkeit und Wertschätzung stehen, das Passagier:innen entlang der gesamten Reise erleben könnten – von der Buchung bis zur Ankunft. Dabei handle es sich laut Unternehmen weniger um einen kompletten Neustart als vielmehr um eine Weiterentwicklung der Marke. Ziel sei es, Austrian Airlines international stärker als emotionale Marke beziehungsweise „Love Brand“ zu positionieren. Markenbindung entstehe dort, wo Kommunikation, Erlebnis und Haltung glaubwürdig zusammenspielen.

Sichtbarer „Austrian Touch“

Parallel dazu führt Austrian Airlines in den kommenden Monaten bis zum 70-jährigen Bestehen im nächsten Jahr die neue „Austrian Touch“-Designstrategie ein. Diese soll künftig die gestalterische Basis sämtlicher Markenerlebnisse bilden – von Lounges und Kabinendesign bis hin zu Uniformen und Serviceelementen. Die weiterentwickelte Designsprache kombiniert das bekannte Rot der Airline mit zusätzlichen Farbtönen wie Dunkelrot und Rosé. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch sogenannte „Handdrawn Lines“, die von Luftströmungen inspiriert seien und künftig an verschiedenen Kontaktpunkten sichtbar werden sollen – etwa bei neuen Amenity Kits oder im Premium-Check-in-Bereich. Auch eine eigens entwickelte Schriftart namens „Austrian Sans“ werde Teil des neuen Markenauftritts.

Start einer 360°-Kampagne



Austrian Original Stories – Copyright: Austrian Airlines

Die nationale 360-Grad-Kampagne startet am 18. Mai und umfasst unter anderem TV, Social Media, Digital Video, Out-of-Home-Werbung sowie Maßnahmen am Flughafen Wien. Zum Auftakt setzt die Airline laut Lisa Trillsam bewusst auf emotionales Storytelling. Die „Austrian Original Stories“ sollen reale Geschichten von Gästen und Mitarbeitenden erzählen und besondere Begegnungen sowie persönliche Reisemomente in den Mittelpunkt stellen.

Der Launchfilm „OS 001“ erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das erstmals allein mit Austrian Airlines fliegt und dabei von ihrem Stofftier begleitet wird. Laut Unternehmen basiert die Geschichte auf einem realen Erlebnis und soll den Auftakt für weitere „Austrian Original Stories“ bilden. Mit dem neuen Markenauftritt unterstreicht Austrian Airlines nach eigenen Angaben den Anspruch, Reisen nicht nur funktional, sondern auch emotional erlebbar zu machen – mit österreichischer Gastfreundschaft, Qualität und einem möglichst entspannten Reisegefühl. (red)