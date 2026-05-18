Windrose: Neue Broschüre für den Herbst und Winter

Die neue Broschüre rückt die Faszination von Destinationen im Herbst und Winter in den Mittelpunkt, ebenso wie außergewöhnliche Natur- und Tiererlebnisse ebenso wie kulturelle Entdeckungen und exklusive Rückzugsorte. So erleben Gäste in Ostafrika unter anderem die Große Migration in der Masai Mara. In Simbabwe ermöglichen exklusive Safaris intensive Begegnungen mit Elefanten, Löwen und anderen Wildtieren. Die Galápagos-Inseln begeistern mit ihrer aktiven Tierwelt und üppiger Vegetation, während Patagonien mit seinen Gletschern, Fjorden und spektakulären Landschaften beeindruckt. In Australien verbinden sich ikonische Naturerlebnisse mit außergewöhnlichem Komfort – von Kangaroo Island bis zum Uluru.

Individuell oder in der Gruppe

Der Veranstalter setzt dabei weiter auf maßgeschneiderte Individualreisen sowie exklusive Gruppenreisen in kleinen, Gruppen mit Durchführungsgarantie bereits ab vier Gästen. Dabei verbinde Windrose intensive Erlebnisse mit höchstem Komfort und einer sorgfältigen Auswahl an Unterkünften, Routen und lokalen Partnern. Der Luxus werde neu gedacht: Zeit, Tiefe und echte Erlebnisse, stünden im Mittelpunkt. Neben klassischen Rundreisen und Safaris würden auch Kreuzfahrten und exklusive Hideaways eine zentrale Rolle spielen: Von Yacht-Routen durch entlegene Inselwelten bis hin zu luxuriösen Rückzugsorten auf den Malediven, den Seychellen oder in der Karibik, so der Veranstalter.