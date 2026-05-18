Springer Reisen: Ab Wien nach Chios und Lemnos

Chios gilt als vielfältige Inseln in der nördlichen Ägäis. Die Landschaft reicht von Olivenhainen und bewaldeten Hügeln bis zu felsigen Küsten und Sandstränden. Internationale Bekanntheit erlangte die Insel vor allem durch den Mastix-Anbau im Süden. Das aromatische Harz des Mastixbaums wird nahezu ausschließlich auf Chios gewonnen und prägt bis heute Wirtschaft und Kultur der Region.

Zwei wöchentliche Verbindungen

Historische Dörfer wie Mesta und Pyrgi mit ihren mittelalterlichen Strukturen, Klöster und Burgen verweisen auf die lange Geschichte der Insel. Besonders Pyrgi zählt, so Springer Reisen, zu den markantesten Orten der Insel: Die Häuserfassaden sind mit geometrischen Schwarz-Weiß-Mustern verziert, weshalb der Ort häufig als „bemaltes Dorf“ bezeichnet wird.

Die Flüge nach Chios werden von 16. Mai bis 10. Oktober 2026 zweimal wöchentlich – jeweils dienstags und samstags – mit SKY express ab Wien über Athen durchgeführt. Laut Veranstalter müssen Passagiere und Gepäck beim Umstieg in Athen nicht erneut eingecheckt werden.

Griechenland pur auf Lemnos

Auch Lemnos setzt auf einen ruhigen Urlaub fernab großer Tourismuszentren. Die Insel ist geprägt von flachen Ebenen, sanften Hügeln, vulkanischen Formationen und langen Sandstränden. Gleichzeitig verweisen Festungen, Kirchen und historische Dörfer auf die bewegte Geschichte der Insel mit byzantinischen, venezianischen und osmanischen Einflüssen. Zu den wichtigsten Orten zählen die Inselhauptstadt Myrina mit venezianischem Hafen und Altstadt sowie Moudros im Süden. Kleine Dörfer im Landesinneren vermitteln vielerorts noch ein traditionelles Bild des Insellebens. Darüber hinaus bietet Lemnos Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und zur Vogelbeobachtung sowie eine regionale Küche mit Meeresfrüchten, Oliven und Käse. Als besonderen Ausflugstipp empfiehlt Springer Reisen die Panagia Kakaviotissa. Die in eine Felshöhle gebaute Kirche gilt wegen ihres offenen Himmelsgewölbes als eine der ungewöhnlichsten Kirchen Griechenlands.

Die Flugverbindung nach Lemnos wird zwischen 21. Juni und 6. September 2026 einmal wöchentlich sonntags mit Austrian Airlines ab Wien angeboten.