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Star Clippers startet erstmals ab Panama


Star Clipper und Star Flyer
Star Clippers veröffentlicht die neuen Routen für die Wintersaison 2027/2028: Mit Windkraft und einem außergewöhnlichen Routing geht es zu kleineren Inseln in der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas.

Erstmals startet Star Clippers die spektakulären Passagen durch den Panamakanal in Panama. Die zumeist einwöchigen Segel-Kreuzfahrten der „Royal Clipper“, „Star Clipper“ und „Star Flyer“ in der Wintersaison lassen sich auch zu 14-tägigen Törns kombinieren. Speziell zu Weihnachten und Silvester stehen auch längere Routen auf den Fahrplänen.

Leger durch die Karibik

Ziele wie die keinen Inseln Jost van Dyke oder St. Kitts passen ideal zum neuen Programm von Star Clippers. Die drei Großsegler kreuzen jenseits der maritimen Rennstrecken vieler Ozeanriesen. Mit lediglich jeweils 166 Gästen auf den Schwesterschiffen „Star Flyer“ und „Star Clipper“ bzw. 227 auf der „Royal Clipper“, dem größten Fünfmast-Vollschiff der Welt, ist das Bordleben gleich doppelt entspannt: Es gelten keine starren Kleidervorschriften oder festen Tischzeiten im Restaurant. Die neuen Routen des Winterprogramms 2027/28 sind ab sofort mit Frühbucher-Vorteilen buchbar.

So zum Beispiel die Reise auf der „Star Clipper“ (4. bis 11. Dezember 2027) die ab/bis Antigua Ziele wie Jost van Dyke, Anguilla, St. Barts beinhaltet. Sieben Nächte sind inklusive Vollverpflegung, ab 2.695 EUR pro Person (Außenkabine) buchbar – mit Frühbucherbonus verringert sich der Reisepreis zusätzlich.

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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