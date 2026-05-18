tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

China Airlines: Komfort in allen Reiseklassen


China Airlines A350-900
China Airlines bietet in allen drei Reiseklassen - Business, Premium Economy und Economy Class - Kund:innen besondere Serviceleistungen: so zum Beispiel mehr Aufgabegepäck oder kostenlose Bahntickets zur Anreise zum Flughafen Wien.

In der Business Class bietet China Airlines auf Langstreckenflügen direkten Zugang zum Gang für alle Passagier:innen. Die Sitze lassen sich zu nahezu zwei Meter langen Liegeflächen umwandeln. Zur Ausstattung zählen zudem Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Amenity Kits der Marke Moschino Zusätzliche Leistungen gibt es auch am Boden: Business-Class-Passagiere aus Österreich können kostenlos in der 1. Klasse der ÖBB zum Vienna International Airport anreisen. Innerhalb eines Radius von 40 Kilometern rund um den Flughafen steht außerdem ein Limousinenservice zur Verfügung.

Zusätzliche Annehmlichkeiten

Auch in der Premium Economy setzt die Airline auf zusätzliche Annehmlichkeiten. Im eingesetzten Airbus A350 verfügt die Kabine über 31 Sitze in einer 2-3-2-Konfiguration. Die Stühle sind laut Airline 51 Zentimeter breit und lassen sich bis zu einem Winkel von 129 Grad zurücklehnen, ohne dabei den Sitzabstand der dahinterliegenden Reihe einzuschränken. Darüber hinaus hebt China Airlines das Freigepäck von zweimal 28 Kilogramm hervor.

Die Economy Class im Airbus A350 ist in einer 3-3-3-Konfiguration angeordnet. Jeder Sitz verfügt über einen persönlichen Bildschirm für das Bordunterhaltungsprogramm. Passagiere können zudem zwei Gepäckstücke zu jeweils 23 Kilogramm kostenlos aufgeben. Für Reisende in der Economy und Premium Economy bietet die Airline außerdem kostenlose Bahntickets für die 2. Klasse der ÖBB zur An- und Abreise zum Flughafen Wien an.

  ci, china airlines, komfort, aufgabegepäck, anreise, Öbb, tickets, inkludiert, limousinenservice, bussiness, premium, premium economy, taipeh, wien, taiwan

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
18 Mai 2026

09:59
Sun Siyam Resorts – Luxury, Privé und Lifestyle
09:45
TAP streicht temporär Umbuchungsgebühr
09:32
Cash-Back: rtk kommentiert Urteil
09:12
Star Clippers startet erstmals ab Panama
09:07
China Airlines: Komfort in allen Reiseklassen

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.