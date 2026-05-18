China Airlines: Komfort in allen Reiseklassen

In der Business Class bietet China Airlines auf Langstreckenflügen direkten Zugang zum Gang für alle Passagier:innen. Die Sitze lassen sich zu nahezu zwei Meter langen Liegeflächen umwandeln. Zur Ausstattung zählen zudem Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Amenity Kits der Marke Moschino Zusätzliche Leistungen gibt es auch am Boden: Business-Class-Passagiere aus Österreich können kostenlos in der 1. Klasse der ÖBB zum Vienna International Airport anreisen. Innerhalb eines Radius von 40 Kilometern rund um den Flughafen steht außerdem ein Limousinenservice zur Verfügung.

Zusätzliche Annehmlichkeiten

Auch in der Premium Economy setzt die Airline auf zusätzliche Annehmlichkeiten. Im eingesetzten Airbus A350 verfügt die Kabine über 31 Sitze in einer 2-3-2-Konfiguration. Die Stühle sind laut Airline 51 Zentimeter breit und lassen sich bis zu einem Winkel von 129 Grad zurücklehnen, ohne dabei den Sitzabstand der dahinterliegenden Reihe einzuschränken. Darüber hinaus hebt China Airlines das Freigepäck von zweimal 28 Kilogramm hervor.

Die Economy Class im Airbus A350 ist in einer 3-3-3-Konfiguration angeordnet. Jeder Sitz verfügt über einen persönlichen Bildschirm für das Bordunterhaltungsprogramm. Passagiere können zudem zwei Gepäckstücke zu jeweils 23 Kilogramm kostenlos aufgeben. Für Reisende in der Economy und Premium Economy bietet die Airline außerdem kostenlose Bahntickets für die 2. Klasse der ÖBB zur An- und Abreise zum Flughafen Wien an.