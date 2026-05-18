TAP streicht temporär Umbuchungsgebühr

Die Regelung gelte für alle Märkte, in denen die Fluggesellschaft tätig ist, und umfasse Reisen mit einem planmäßigen Abflug innerhalb der ursprünglichen Ticketgültigkeit. Mit dieser Initiative wolle TAP den Komfort und das Vertrauen der Kund:innen in den Mittelpunkt des Reiseerlebnisses stellen. Reisende könnten dadurch Urlaubs-, Wochenend- oder Geschäftsreisen entspannter planen und buchen – ohne Sorgen über kurzfristige Änderungen, so TAP Air Portugal in einer Presseaussendung.

Umbuchung einmalig kostenfrei

Die kostenlose Umbuchung innerhalb der ursprünglichen Gültigkeitsdauer des Tickets ist laut dem Unternehmen einmalig möglich – bis spätestens sieben Tage vor dem Hinflug. Erlassen wird dabei ausschließlich die Umbuchungsgebühr. Ist die gebuchte Klasse nicht mehr verfügbar, können gegebenenfalls höhere Flugpreise und Steuern anfallen. (red)