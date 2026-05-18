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TAP streicht temporär Umbuchungsgebühr


TAP Air Portugal Airbus A321LR
TAP Air Portugal erhebt keine Umbuchungsgebühren für alle Tickets, die zwischen dem 15. Mai und dem 15. Juni 2026 ausgestellt werden. Damit biete die Airline ihren Kund:innen zusätzliche Sicherheit bei der Reiseplanung sowie die Möglichkeit, gebuchte Flüge flexibler anzupassen.

Die Regelung gelte für alle Märkte, in denen die Fluggesellschaft tätig ist, und umfasse Reisen mit einem planmäßigen Abflug innerhalb der ursprünglichen Ticketgültigkeit. Mit dieser Initiative wolle TAP den Komfort und das Vertrauen der Kund:innen in den Mittelpunkt des Reiseerlebnisses stellen. Reisende könnten dadurch Urlaubs-, Wochenend- oder Geschäftsreisen entspannter planen und buchen – ohne Sorgen über kurzfristige Änderungen, so TAP Air Portugal in einer Presseaussendung.

Umbuchung einmalig kostenfrei

Die kostenlose Umbuchung innerhalb der ursprünglichen Gültigkeitsdauer des Tickets ist laut dem Unternehmen einmalig möglich – bis spätestens sieben Tage vor dem Hinflug. Erlassen wird dabei ausschließlich die Umbuchungsgebühr. Ist die gebuchte Klasse nicht mehr verfügbar, können gegebenenfalls höhere Flugpreise und Steuern anfallen. (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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