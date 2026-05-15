HX: 1896 Jubiläumskabine ab sofort buchbar

HX Expeditions hat an Bord der MS Fridtjof Nansen die neue „1896 Kabine“ vorgestellt. Die immersive Jubiläumskabine wurde anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Unternehmens konzipiert und erinnert an die erste touristische Expeditions-Seereise im Jahr 1896. Sie ist ab sofort als optionale Zusatzübernachtung buchbar und soll Gästen ein besonders atmosphärisches Erlebnis der frühen Entdeckerzeit vermitteln.

Hommage an die Anfänge der Expeditionsreisen

Die Gestaltung der Kabine ist von den Expeditionsschiffen des 19. Jahrhunderts inspiriert und verbindet historische Elemente mit dezent integrierten modernen Annehmlichkeiten. Ziel ist es, die Atmosphäre früher Arktisexpeditionen erlebbar zu machen und die Geschichte der Seereisen auf immersive Weise zu erzählen. Jede gestalterische Entscheidung orientiert sich an der Welt der frühen Polarpioniere, die mit einfachen Mitteln und großem Entdeckergeist unterwegs waren. Entworfen und umgesetzt wurde die Kabine von AROS Marine, einem der führenden europäischen Spezialisten für Schiffsinterieur, in enger Zusammenarbeit mit dem Team von HX.

Buchung & Beitrag zur HX Foundation

Die „1896 Kabine“ ist auf allen Reisen der MS Fridtjof Nansen im Jahr 2026 verfügbar und kann als Upgrade für 100 EUR pro Nacht und Gast (bis zu drei Personen) gebucht werden. Pro Reise ist eine Nutzung auf eine Nacht begrenzt.

Ein wesentlicher Teil des Konzepts ist die Unterstützung der HX Foundation: So fließen 50% der Erlöse aus den Buchungen in HX Projekte in den Bereichen Naturschutz, Wissenschaft und kulturelles Erbe. (red)