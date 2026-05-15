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Modernisierung der Crystal Serenity im Oktober 2026
Die Crystal Serenity wird ab Oktober 2026 im Rahmen eines dreiwöchigen Werftaufenthalts mit neuen Suiten, öffentlichen Bereichen und technischen Upgrades ausgestattet.
Crystal kündigt einen dreiwöchigen Werftaufenthalt der Crystal Serenity ab Oktober 2026 an, in dessen Rahmen ausgewählte Bereiche des Schiffes modernisiert und technische Systeme optimiert werden. Am 8. November 2026 soll die Crystal Serenity dann wieder in Dienst gestellt werden und anschließend zu einer Transatlantikreise von Lissabon nach Fort Lauderdale aufbrechen, bevor die Karibiksaison startet.
Erneuerung der Suiten
Im Mittelpunkt der Renovierungsarbeiten stehen die Aquamarine Classic Suiten auf Deck 10, die ein neues Design erhalten. Der bestehende Grundriss mit großzügigem Badezimmer bleibt erhalten, wird jedoch optisch und funktional überarbeitet und an das aktuelle Gestaltungskonzept angepasst. Auch Flure und Details der Ausstattung werden erneuert und modernisiert.
Neugestaltung öffentlicher Bereiche
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt auf den öffentlichen Bereichen an Bord. Auf Deck 12 entsteht im Bereich des Seahorse Pools eine neue Pool Bar, die den Service im Außenbereich erweitert. Das Atrium und die Crystal Cove werden mit einem offenen Raumkonzept, zusätzlichen Sitzgelegenheiten, einer Bühne für Live-Entertainment sowie einem Marmortanzboden neu gestaltet. Auch zentrale Bereiche wie das Waterside Restaurant, der Stardust Club, der Seahorse Pool sowie der Marketplace werden optisch und funktional überarbeitet.
Technische Upgrades
Neben den gestalterischen Maßnahmen erhält die Crystal Serenity technische Verbesserungen, darunter Optimierungen an Antrieb und Stabilisatoren sowie neue Bordsysteme und Entertainmentsysteme. Ergänzend werden Rumpf und Außenflächen überarbeitet, um Effizienz und Umweltbilanz zu verbessern. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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15 Mai 2026
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