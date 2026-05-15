Modernisierung der Crystal Serenity im Oktober 2026

Crystal kündigt einen dreiwöchigen Werftaufenthalt der Crystal Serenity ab Oktober 2026 an, in dessen Rahmen ausgewählte Bereiche des Schiffes modernisiert und technische Systeme optimiert werden. Am 8. November 2026 soll die Crystal Serenity dann wieder in Dienst gestellt werden und anschließend zu einer Transatlantikreise von Lissabon nach Fort Lauderdale aufbrechen, bevor die Karibiksaison startet.

Erneuerung der Suiten

Im Mittelpunkt der Renovierungsarbeiten stehen die Aquamarine Classic Suiten auf Deck 10, die ein neues Design erhalten. Der bestehende Grundriss mit großzügigem Badezimmer bleibt erhalten, wird jedoch optisch und funktional überarbeitet und an das aktuelle Gestaltungskonzept angepasst. Auch Flure und Details der Ausstattung werden erneuert und modernisiert.

Neugestaltung öffentlicher Bereiche

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt auf den öffentlichen Bereichen an Bord. Auf Deck 12 entsteht im Bereich des Seahorse Pools eine neue Pool Bar, die den Service im Außenbereich erweitert. Das Atrium und die Crystal Cove werden mit einem offenen Raumkonzept, zusätzlichen Sitzgelegenheiten, einer Bühne für Live-Entertainment sowie einem Marmortanzboden neu gestaltet. Auch zentrale Bereiche wie das Waterside Restaurant, der Stardust Club, der Seahorse Pool sowie der Marketplace werden optisch und funktional überarbeitet.

Technische Upgrades

Neben den gestalterischen Maßnahmen erhält die Crystal Serenity technische Verbesserungen, darunter Optimierungen an Antrieb und Stabilisatoren sowie neue Bordsysteme und Entertainmentsysteme. Ergänzend werden Rumpf und Außenflächen überarbeitet, um Effizienz und Umweltbilanz zu verbessern. (red)