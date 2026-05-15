Flughafen-Wien-Gruppe: Weniger Passagiere im April 2026

Die Flughafen-Wien-Gruppe mit dem Flughafen Wien, Malta Airport und dem Flughafen Kosice zählte im April 2026 insgesamt 3.675.425 Passagiere und damit um 2,1% weniger als im Vorjahresmonat. Am Standort Wien lag das Passagieraufkommen bei 2.578.674 Reisenden, was einem Rückgang von 8,2% entspricht. Als Gründe für die Entwicklung nennt die Flughafen Wien AG unter anderem die Osterferien, die 2026 bereits im März lagen, die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots sowie das verringerte Flugangebot infolge der Krise im Nahen Osten. Die Verkehrs- und Finanzguidance für das Gesamtjahr 2026 bleibe trotz der aktuellen Entwicklung unverändert aufrecht.

Schwacher April am Flughafen Wien

Die Zahl der Lokalpassagiere am Flughafen Wien sank im April 2026 auf 1.980.322 Reisende (-8,7%), die Zahl der Transferpassagiere ging auf 575.488 (-7,2%) zurück. Die Flugbewegungen reduzierten sich um 8,1% auf 18.886 Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor stieg hingegen um 1,3 Prozentpunkte auf 82,2%. Das Frachtaufkommen lag bei 26.852 Tonnen (-0,5%).

Besonders deutlich fiel der Rückgang im Nahen und Mittleren Osten aus. Aufgrund der aktuellen Krisensituation sank das Passagieraufkommen in dieser Region um 83,4% auf 16.925 Reisende. Nach Westeuropa reisten im April insgesamt 926.411 Passagiere (-2,3%), nach Osteuropa 188.079 (-16,7%). Der Ferne Osten verzeichnete hingegen ein Plus von 7,0% auf 59.275 Reisende.

Malta und Kosice mit Wachstum

Während der Standort Wien Rückgänge verzeichnete, entwickelten sich Malta und Kosice positiv. Der Malta Airport zählte im April 2026 insgesamt 1.017.570 Passagiere und legte damit um 13,5% zu. Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen deutlich um 66,5% auf 79.181 Reisende.

Von Jänner bis April 2026 verzeichnete die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe ein Plus von 2,9% auf 12.023.442 Passagiere. Am Standort Wien lag das kumulierte Passagieraufkommen mit 8.691.493 Fluggästen hingegen um 1,5% unter dem Vorjahreswert. (red)