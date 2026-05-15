tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

TUI Live Erleben Advanced-Tour nach Malta


TUI Live Erleben Tour nach Malta
Zehn erfahrene Reisebüromitarbeitende reisten Anfang Mai mit TUI für eine viertägige Reise nach Malta, um ihr Wissen über die Mittelmeerinsel weiter zu vertiefen.

Im Rahmen der „TUI Live Erleben Advanced-Tour“ reisten Agents mit bereits hohem Wissenslevel nach Malta, um ausgewählte Hotelprodukte aus dem TUI Portfolio und die Destination noch intensiver kennenzulernen. Die Anreise erfolgte mit Malta Airlines ab Wien. Begleitet wurde die Gruppe von Richard Steiner, 3rd Party Sales & Key Account Specialist TUI Österreich.

Destinationserlebnisse ergänzten Hotelprogramm

Im Mittelpunkt der viertägigen Reise standen Hotelbesichtigungen in unterschiedlichen Regionen Maltas. Untergebracht war die Gruppe im AX Odycy Hotel in Qawra. Besichtigt wurden unter anderem das DoubleTree by Hilton sowie die beiden verbundenen Hotels AX The Victoria und AX The Palace in Sliema. Zusätzlich stand das Hotel Riviera in der Region Ramla Bay auf dem Programm.

Ergänzt wurde das Programm durch mehrere Destinationserlebnisse auf Malta und den umliegenden Inseln. Dazu zählte unter anderem eine Sunset Tuk Tuk Tour auf Gozo mit Stopps an zentralen Sehenswürdigkeiten sowie an der Blue Lagoon auf Comino. Auch kulturelle Highlights standen auf dem Reiseplan. So nahmen die Agents an einer geführten Tour durch Mdina bei Sonnenuntergang sowie an einer Stadtbesichtigung durch Valletta inklusive Besuch der St. John’s Cathedral teil. Ein Harbour Crossing mit traditionellen maltesischen Booten nach Birgu rundete das Programm ab. (red)

  adabei, agents, agenttour, tui, tui live erleben, malta, advanced, reisebüromitarbeiter

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
15 Mai 2026

13:48
HX: 1896 Jubiläumskabine ab sofort buchbar
13:25
Modernisierung der Crystal Serenity im Oktober 2026
10:53
Flughafen-Wien-Gruppe: Weniger Passagiere im April 2026
10:27
TUI Live Erleben Advanced-Tour nach Malta
10:04
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 20/21

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.