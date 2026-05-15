TUI Live Erleben Advanced-Tour nach Malta

Im Rahmen der „TUI Live Erleben Advanced-Tour“ reisten Agents mit bereits hohem Wissenslevel nach Malta, um ausgewählte Hotelprodukte aus dem TUI Portfolio und die Destination noch intensiver kennenzulernen. Die Anreise erfolgte mit Malta Airlines ab Wien. Begleitet wurde die Gruppe von Richard Steiner, 3rd Party Sales & Key Account Specialist TUI Österreich.

Destinationserlebnisse ergänzten Hotelprogramm

Im Mittelpunkt der viertägigen Reise standen Hotelbesichtigungen in unterschiedlichen Regionen Maltas. Untergebracht war die Gruppe im AX Odycy Hotel in Qawra. Besichtigt wurden unter anderem das DoubleTree by Hilton sowie die beiden verbundenen Hotels AX The Victoria und AX The Palace in Sliema. Zusätzlich stand das Hotel Riviera in der Region Ramla Bay auf dem Programm.

Ergänzt wurde das Programm durch mehrere Destinationserlebnisse auf Malta und den umliegenden Inseln. Dazu zählte unter anderem eine Sunset Tuk Tuk Tour auf Gozo mit Stopps an zentralen Sehenswürdigkeiten sowie an der Blue Lagoon auf Comino. Auch kulturelle Highlights standen auf dem Reiseplan. So nahmen die Agents an einer geführten Tour durch Mdina bei Sonnenuntergang sowie an einer Stadtbesichtigung durch Valletta inklusive Besuch der St. John’s Cathedral teil. Ein Harbour Crossing mit traditionellen maltesischen Booten nach Birgu rundete das Programm ab. (red)