Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 20/21

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Großdemonstration in London:

Am morgigen Samstag ist in London eine Großdemonstration geplant. Im Umfeld der Demonstration ist mit erhöhtem Personenaufkommen und möglichen Störungen im Straßenverkehr zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sowie temporäre Sperrungen können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden, zusätzliche Reisezeit einplanen und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Kundgebung in Wien:

Auch in Wien ist am Samstag ab 14:00 Uhr eine Demonstration gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest geplant. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten Demonstrationen meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

Möglicher Bahnstreik in New York:

Zudem könnte an dem Tag ein möglicher Streik bei der Long Island Rail Road den Regionalverkehr beeinträchtigen, einschließlich des Zugangs zum John F. Kennedy International Airport (JFK). Berichten zufolge könnte der Zugverkehr zum Jamaica AirTrain-Bahnhof unterbrochen werden. Reisenden wird empfohlen, zusätzliche Reisezeit einzuplanen und alternative Transportrouten zu nutzen. Für notwendige Reisen soll ein begrenzter Shuttlebusverkehr eingerichtet werden.

Parlamentswahlen auf den Kapverden:

Am Sonntag, den 17. Mai 2026, finden in Cabo Verde Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Streikmaßnahmen in Italien:

Ab Sonntag hat die Gewerkschaft USB zudem zu landesweiten Streikmaßnahmen von Bahn- und Autobahnpersonal in Italien aufgerufen. Der Streik soll bis Montagabend andauern. Nicht betroffen sind Unternehmen, für die während des Streikzeitraums bereits ein Streik angekündigt wurde.

Busstreik in Karnataka:

Für Mittwoch, den 20. Mai 2026, haben die Gewerkschaften der Beschäftigten der staatlichen Straßentransportunternehmen einen unbefristeten Busstreik im indischen Bundesstaat Karnataka angekündigt. Es wird erwartet, dass der Streik den öffentlichen Nahverkehr in Bengaluru und möglicherweise auch im gesamten Bundesstaat erheblich beeinträchtigen wird