DZT: Starke Österreich-Zahlen und Leipzig-Highlights 2026/27

Von Jänner bis Dezember 2025 wurden laut Statistischem Bundesamt insgesamt 4,4 Mio. Übernachtungen österreichischer Gäste in deutschen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten registriert. Österreich behauptete damit Platz fünf unter den wichtigsten Quellmärkten für Deutschland. Der Anteil am gesamten Incoming-Volumen stieg von 5,2% auf 5,3%.

Laszlo Dernovics, Leiter der DZT-Auslandsvertretung Österreich & Slowakei sowie Regional Manager Südosteuropa, erklärte im Rahmen der Pressekonferenz im Rosewood Vienna, dass Österreich trotz der Sondereffekte der Fußball-Europameisterschaft 2024 an das Rekordergebnis des Vorjahres anschließen konnte. Deutschland profitiere weiterhin von guter Erreichbarkeit, einem breiten Kulturangebot sowie attraktiven Natur- und Städtedestinationen.

Beliebtestes Reiseziel der Österreicher:innen

Laut World Travel Monitor von IPK International blieb Deutschland 2025 erneut das beliebteste Auslandsreiseziel der Österreicher:innen. 55% reisten aus Urlaubsgründen nach Deutschland, 19% geschäftlich und 25% aus privaten Anlässen wie Verwandten- oder Freundesbesuchen. Besonders gefragt waren Bayern und Baden-Württemberg. Zu den beliebtesten Städtezielen zählten München, Berlin und Hamburg. Auch die gute Erreichbarkeit spiele eine wichtige Rolle: Zwar reisten die meisten Gäste mit dem Pkw an, der Bahnanteil liege mit 20% jedoch über dem EU-Durchschnitt. 86% der österreichischen Deutschlandurlauber:innen buchten ihren Aufenthalt vorab online, zwei Drittel entschieden sich für Hotels. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 4,7 Tagen, die durchschnittlichen Ausgaben pro Reise bei 637 EUR.

Insgesamt generierten internationale Gäste 2025 rund 83,6 Mio. Übernachtungen in Deutschland. Damit belegte Deutschland erneut Platz zwei der beliebtesten Europareiseziele hinter Spanien und vor Frankreich.

Leipzig setzt auf Musik, Kultur und neue Attraktionen

Im zweiten Teil der Pressekonferenz stellte Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, ausgewählte Höhepunkte für 2026 und 2027 vor. Im Mittelpunkt standen dabei Musik, Kulturveranstaltungen und neue touristische Angebote. Die Stadt positioniert sich weiterhin stark als Musikmetropole. Bedeutende Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Richard Wagner prägten die Musikgeschichte Leipzigs bis heute. Ein zentrales touristisches Angebot ist die 5,3km lange Leipziger Notenspur mit 23 Stationen, die wichtige Wirkungsstätten berühmter Komponisten verbindet.

Zu den musikalischen Höhepunkten 2026 zählen unter anderem das Bachfest Leipzig von 11. bis 21. Juni, das a cappella Festival von 1. bis 9. Mai, die Leipziger Jazztage im Oktober sowie die Mendelssohn-Festtage im November. Für 2027 wurde zudem das Beethoven Festival angekündigt. Auch im Kulturbereich setzt Leipzig neue Akzente. Im Kunstkraftwerk läuft bis Oktober 2026 die immersive Ausstellung „Viva Frida Kahlo“, während das Panometer Leipzig mit dem 360-Grad-Projekt „ANTARKTIS“ Besucher:innen anzieht. Die Grassimesse Leipzig findet von 23. bis 25. Oktober 2026 statt.

Neue touristische Attraktionen entstehen zudem im Zoo Leipzig. Mit „Vogelwelten“ eröffnete bereits Anfang April 2026 ein neuer Bereich mit asiatischen und südamerikanischen Vogelarten. Für August 2026 ist mit „Feuerland“ ein weiteres Großprojekt mit Unterwassertunnel sowie neuen Anlagen für Pinguine, Robben und Seelöwen geplant. Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte Leipzig 2026 durch das UEFA Conference League Finale am 27. Mai erhalten. Ebenfalls neu ist der Leipziger Stadthafen, der Ende Juni 2026 als Freizeit- und Gastronomiestandort eröffnet werden soll.

Weitere Informationen zu Leipzig unter: www.leipzig.travel.de (red)