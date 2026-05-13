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Aviareps Austria: "Around the World Roadshow" durch Österreich


Foto: Aviareps Austria
Aviareps Austria: Around the World Roadshow 2026
Foto: Aviareps Austria
Aviareps Austria: Around the World Roadshow 2026
Foto: Aviareps Austria
Aviareps Austria: Around the World Roadshow 2026

Aviareps Austria lud Anfang Mai zusammen mit 13 Partnern in vier Städten zur Roadshow ein. Das informelle Motto lautete dabei: "Zusammenkommen – Informieren – und gleichzeitig genießen!"

Aviareps machte mit der diesjährigen Around the World Roadshow Station in Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Gemeinsam mit Partnern aus den Bereichen Airlines, Destinationen, Hotellerie und Kreuzfahrt standen Produktneuheiten, touristische Trends und persönlicher Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe. Die Roadshow fand in unterschiedlichen Locations mit besonderem Ambiente statt – von Gartenoasen bis hin zu Veranstaltungsorten mit Donaublick. Ergänzt wurden die Abende durch gastronomische Konzepte mit Menüs in Haubenqualität.

KI als kreatives Element 

Erstmals setzte Aviareps Austria bei einer Veranstaltung auch Künstliche Intelligenz als kreatives Gestaltungselement ein. Individuell auf die Partner zugeschnittene Song- und Videosequenzen ergänzten die Präsentationen und sorgten für Unterhaltung zwischen den Programmpunkten. „Die Around the World Roadshow ist für uns weit mehr als eine Informationsveranstaltung, sie ist ein Fest der Reisebegeisterung. Dass wir heuer erstmals Künstliche Intelligenz als kreatives Element eingesetzt haben und damit so viel Begeisterung ausgelöst haben, zeigt, dass Innovation und persönliche Begegnung sich nicht ausschließen – sie verstärken einander“, sagt Dragica Gacic.

Airline-, Destinations- und Kreuzfahrtpartner

Zu den teilnehmenden Partnern zählten unter anderem Condor, Royal Jordanian, GTA-Touristik, SETT sowie das Bancal Hotel & Spa auf La Gomera. Darüber hinaus präsentierten Destinationen wie Malaysia, Zypern, Japan, Monaco, Orlando und Las Vegas aktuelle Entwicklungen und Programme. Auch Kreuzfahrtanbieter waren Teil der Roadshow. Costa Cruises und Emerald Cruises informierten über neue Routen und Angebote. Neben Präsentationen und Networking waren auch die Verlosungen ein Highlight der Events - die glücklichen Gewinner:innen konnten sich über Gutscheine, Flüge und Goodie Bags freuen. 

Save the date im Herbst: Der nächste Roadshow-Halt mit frischen Updates findet am 1. Oktober 2026 in Wien statt. Die Around the World Roadshow wird dann im Frühjahr 2027 wieder in die Bundesländer führen. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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