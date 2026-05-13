nicko cruises: Neue Genussreisen mit Johann Lafer

An Bord des Hochseeschiffs Vasco da Gama begleitet Johann Lafer erneut ausgewählte Kreuzfahrten von nicko cruises und gestaltet das Bordprogramm mit kulinarischen Erlebnissen und persönlichen Begegnungen. Geplant sind unter anderem Kochshows, Lesungen, Vorträge, Fragerunden sowie ein Gala-Dinner. Die erste Reise führt von 11. bis 19. Oktober 2026 auf einer 9-tägigen Ostsee-Kreuzfahrt von Kiel über Ystad, Danzig, Klaipėda, Visby und Kopenhagen nach Hamburg. Eine weitere Genussreise findet von 11. bis 18. August 2027 statt und führt ab/bis Kiel unter anderem nach Stockholm, Visby auf Gotland und Klaipėda.

Ostsee-Route 2026 von Kiel nach Hamburg

Die Kreuzfahrt im Oktober 2026 verbindet nordische Städte und Küstenlandschaften mit kulinarischen Programmpunkten an Bord. Nach dem Start in Kiel führt die Route zunächst nach Ystad in Südschweden, wo Gäste unter anderem die Schauplätze der bekannten Wallander-Krimis entdecken können. Weitere Stationen sind Danzig mit seiner historischen Altstadt und Klaipėda an der litauischen Ostseeküste. Anschließend läuft die Vasco da Gama die schwedische Insel Gotland mit der UNESCO-Welterbestadt Visby an, bevor die Reise über Kopenhagen nach Hamburg führt. Ergänzt wird die Route durch Programmpunkte mit Johann Lafer, der Einblicke in seine Küche und seine langjährige Erfahrung geben wird.

Genussreise 2027 mit Stockholm und Gotland

Die zweite Reise im August 2027 startet und endet in Kiel. Zu den Höhepunkten zählt die Fahrt durch die Stockholmer Schärenlandschaft mit einem Übernacht-Aufenthalt in der schwedischen Hauptstadt. Weitere Stationen sind Visby auf Gotland sowie Klaipėda in Litauen. Neben den Destinationen steht auch bei dieser Reise das kulinarische Erlebnis im Mittelpunkt. Johann Lafer begleitet das Bordprogramm mit Kochshows, Vorträgen, Lesungen und persönlichen Begegnungen mit den Gästen. (red)