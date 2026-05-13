Dertour Austria tourte mit Regionalformat durch Österreich

Dertour tourte Mitte April erneut durch mehrere Städte abseits der großen Ballungsräume und brachte Reisebüropartner:innen mit internationalen Hotel- und Destinationspartnern zusammen. Hannelore Wallinger (Pörtschach und Wels) sowie Petra Seigmann (St. Pölten und Wiener Neustadt), beide Sales Specialists bei Dertour Austria, begleiteten die Abende und standen den Agents für den direkten Austausch zur Verfügung.

Internationale Hotel- und Destinationspartner

Im Mittelpunkt standen internationale Partner, die ihre Destinationen und Hotelkonzepte persönlich vorstellten: Junior Sales Manager Lisa Mühle präsentierte die Mar-Bella Collection in Griechenland, Market Representative Austria Simon Bopp das Fremdenverkehrsamt Irland. Für Sunlife Hotels & Resorts auf Mauritius stand Senior Sales Manager Manuel Schirmer Rede und Antwort, während Business Development Executive „Kiki“ Shukrije Miftari Outrigger Resorts & Hotels mit Premiumhäusern in Thailand und auf den Malediven präsentierte. Der persönliche Dialog ermöglichte konkrete Verkaufsargumente und individuelle Beratungstipps. Zusätzliche Highlights waren attraktive Gewinne in jeder Stadt, die das After-Work-Format abrundeten.

Die positive Resonanz bestätigte den regionalen Ansatz. „Gerade diese Termine außerhalb der großen Städte sind für uns ideal. Man fühlt sich bewusst angesprochen, hat kurze Wege und echte Zeit für Gespräche – das macht den Unterschied“, so das Fazit von Marisa Krassnitzer, Filialleitung Springer Reisen Klagenfurt. (red)