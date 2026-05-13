Oceania Cruises präsentiert Festtagsreisen bis 2028

Für Kund:innen, die die Festtage auf See verbringen möchten, hat die Reederei nun zahlreiche neue Routen angekündigt. Die Reisen dauern zwischen sieben und 40 Tagen und umfassen Ziele wie die Karibik, Südostasien, das Mittelmeer, Australien und Südamerika. An Bord erwartet die Gäste ein festliches Programm mit Live-Musik, besonderen Feiertagsmenüs, Champagner-Toasts zu Weihnachten und Neujahr sowie Menora-Zeremonien während Chanukka.

Zu den Reiserouten zählen unter anderem Fahrten durch den Panamakanal, Reisen entlang der chilenischen Fjorde oder Kreuzfahrten durch Australien und Neuseeland. Mehrere Routen beinhalten zudem Übernachtaufenthalte in Häfen wie Barcelona, Bali oder Singapur. „Ob Gäste das neue Jahr in einer pulsierenden Metropole begrüßen oder Weihnachten in einem abgelegenen tropischen Paradies verbringen – diese Kreuzfahrten bieten eine seltene Gelegenheit, in außergewöhnlicher Umgebung zu feiern“, sagt Oceania Cruises-Chief Luxury Officer Jason Montague.

Auswahl an Festtagsreisen 2026/27

Für die Saison 2026/27 kündigt Oceania Cruises unter anderem die 23-tägige Reise „Australasian Allure“ von Sydney nach Perth an Bord der Oceania Riviera an. Die Kreuzfahrt startet am 15. Dezember 2026 und führt durch Australien und Indonesien.

Ebenfalls Teil des Programms ist die 36-tägige Südamerika-Reise „Caribbean to Cape Horn“ von Miami nach Buenos Aires an Bord der Oceania Insignia mit Abfahrt am 19. Dezember 2026. Die Route umfasst unter anderem eine Passage durch den Panamakanal sowie Fahrten entlang der chilenischen Fjorde.

Darüber hinaus bietet die Reederei mit „Legends of Jade“ eine 15-tägige Südostasien-Reise von Hongkong nach Singapur an Bord der Oceania Nautica an. Die Kreuzfahrt startet am 21. Dezember 2026 und beinhaltet Stopps in Vietnam, Malaysia, Brunei und auf den Philippinen.

Auswahl an Festtagsreisen 2027/28

Für die Saison 2027/28 setzt Oceania Cruises unter anderem auf die neuen Schiffe Oceania Sonata und Oceania Aurelia, die 2027 erstmals in Dienst gestellt werden sollen. Geplant sind Reisen durch die Karibik, entlang der Iberischen Halbinsel, durch Südostasien sowie durch Australien und Neuseeland. Zu den angekündigten Kreuzfahrten zählt etwa die 29-tägige Reise „Holiday Harbors & Hollywood“ von Miami nach Los Angeles an Bord der Oceania Sonata. Die Route beinhaltet eine Passage durch den Panamakanal sowie Weihnachten auf See.

Mit „Fairytale Holiday“ bietet die Reederei außerdem eine 14-tägige Reise von Hongkong nach Singapur an Bord der Oceania Riviera an. Die Kreuzfahrt startet am 21. Dezember 2027 und umfasst unter anderem Übernachtungen in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie Bangkok über Silvester.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)