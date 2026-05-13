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Bayern startet in den Festivalsommer 2026


Bayern Tourismus
Mit der Kampagne „Bayern geHÖRT erlebt“ startet Bayern in den Festivalsommer 2026. Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm zwischen Volksmusik, Urban Brass und modernen Festivalformaten.

Mit der Bayerischen Landesausstellung „Musik in Bayern“ in Freyung ist Ende April der Festivalsommer 2026 offiziell gestartet. Die Ausstellung läuft noch bis 8. November und widmet sich der Geschichte und Gegenwart bayerischer Musik. Begleitend dazu finden in der Region über 199 Tage hinweg tägliche Live-Musikveranstaltungen in Wirtshäusern, Kirchen, auf Marktplätzen und Waldlichtungen statt.

Im Fokus des Festivalsommers stehen zudem traditionelle Musik- und Tanzformate. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Freisinger Tanz- und Musikpädagogin Vroni Schweikl, die regelmäßig Jodel-Workshops und Tanzabende veranstaltet. Jeden dritten Dienstag im Monat lädt sie im Freisinger Augustiner zu Volkstanzabenden mit klassischen Tänzen wie Walzer, Polka oder Zwiefacher ein. Im Sommer ist sie außerdem unter anderem bei der Brass Wiesn in Eching von 30. Juli bis 2. August sowie beim Gäubodenfest in Straubing von 7. bis 17. August vertreten.

Festivals zwischen Tradition und Moderne

Neben traditionellen Veranstaltungen wie der Limmersdorfer Lindenkirchweih von 29. August bis 1. September stehen auch moderne Festivalformate auf dem Programm. Dazu zählt etwa das drumherum Festival in Regen von 21. bis 25. Mai, das Volksmusik in unterschiedlichen Stilrichtungen präsentiert. Beim Heimatsound Festival in Oberammergau von 31. Juli bis 1. August treffen traditionelle Klänge auf zeitgenössische Musikformen.

Außerdem warten diesen Sommer unter anderem folgende Musik-Highlights:

Mai 2026
  • 08. Mai bis 17. Juni: Uferlos Festival in Freising
  • 25. Mai: Maibaumsteigen in Rottenstuben
Juni 2026
  • 05. bis 07. Juni: SOUND.FEST.TÖLZ in Bad Tölz
  • 19. bis 21. Juni: Blaserla x Die Fexer in Sand am Main
  • 25. Juni: Musik im Schlosshof in Friedberg mit Loisach Marci und der Mundart-Band Loamsiada
  • 26. Juni: Enzian Live in Gersthofen
Juli 2026
  • 11. Juli: Naturraum Open Air am Fichtelsee
  • 17. bis 19. Juli: Blasius Festival in Fremdingen
  • 26. Juli: Gankino Circus bei Umsonst & Draußen in Karlstadt
August 2026
  • 06.– 09. August: Taubertal Festival in Rothenburg

Weitere Informationen zur Kampagne „Bayern geHÖRT erlebt“ und weiteren Musik & Tanz Veranstaltungen unter: www.365festival.bayern (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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