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EVA Air erneut mit fünf Skytrax-Sternen ausgezeichnet


Fünf Sterne für EVA Air
EVA Air erhielt bereits zum elften Mal in Folge die Skytrax-Auszeichnung als 5-Sterne-Fluggesellschaft. Bewertet wurden unter anderem Servicequalität, Kabinenkomfort und Bodenservices.

EVA Air ist erneut von Skytrax als 5-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet worden. Die Airline erhält die höchste Bewertung damit bereits zum elften Mal in Folge. Laut Skytrax wurden unter anderem die Flugsicherheit, die Professionalität des Kabinenpersonals, die Sauberkeit der Flugzeuge sowie die Business-Class-Angebote und das Getränkeangebot an Bord positiv bewertet. Auch die Bodenservices, darunter Check-in, Gepäckabfertigung und Lounge-Angebote, erzielten hohe Bewertungen. Weltweit verfügen derzeit zehn Fluggesellschaften über den 5-Sterne-Status.

„Für EVA Air ist es sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, die Auszeichnung als 5-Sterne-Fluggesellschaft seit über einem Jahrzehnt zu halten“, sagt EVA Air-Präsident Clay Sun. Mit Blick auf die Zukunft konzentriere sich das Unternehmen weiterhin darauf, die Sicherheitsstandards zu verbessern und Serviceinnovationen sowie  Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben.

Neue Nordamerika-Verbindung ab Juni

Ende Juni stellt EVA Air ihre neue Strecke von Taipeh nach Washington, D.C. vor, die vier Flüge pro Woche umfassen wird und in der die Premium Economy Class der vierten Generation der Fluggesellschaft zum Einsatz kommt. Mit dieser Neuerung wird das Nordamerika-Netzwerk von EVA Air auf zehn Drehkreuze erweitert und die Gesamtzahl der wöchentlichen Flüge auf 98 erhöht. (red) 

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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