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Beachcomber ernennt Franck Lopez zum neuen COO


Frank Lopez und Jean Louis Pismont
Die mauritische Hotelgruppe Beachcomber Resorts & Hotels hat Franck Lopez zum neuen Chief Operations Officer ernannt. Er übernimmt die Position von Jean-Louis Pismont.

Beachcomber Resorts & Hotels hat Franck Lopez mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Chief Operations Officer (COO) bestellt. Er folgt auf Jean-Louis Pismont, der innerhalb der Gruppe die neu geschaffene Position des Chief Officer – International Hotel Operations übernimmt. Pismont soll in seiner neuen Funktion bis zu seinem Ruhestand im November 2026 die internationalen Entwicklungs- und Expansionsprojekte der Hotelgruppe weiter begleiten. Mit der personellen Neuausrichtung setzt Beachcomber nach eigenen Angaben auf internationale Managementerfahrung sowie die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie.

Pismont übergibt an Lopez

Franck Lopez verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie – darunter bei Mövenpick, InterContinental Hotels Group und Banyan Tree. Seinen Wechsel zu Beachcomber bezeichnete Lopez als besondere Ehre und hob die starke Servicekultur der Gruppe hervor. Gemeinsam mit den Teams wolle er die Marke weiter stärken und das Gästeerlebnis kontinuierlich ausbauen.

Jean-Louis Pismont prägte Beachcomber über 28 Jahre hinweg maßgeblich und gilt innerhalb der Gruppe als wichtiger Vertreter der operativen Unternehmenskultur. In seiner neuen Funktion wird er künftig die internationalen Entwicklungs- und Expansionsprojekte der Hotelgruppe begleiten.

Stéphane Poupinel de Valencé, CEO der Beachcomber Group, würdigte insbesondere Pismonts Beitrag zur Weiterentwicklung der operativen Standards und betonte gleichzeitig die Bedeutung der Neubesetzung: „Franck Lopez bringt internationale Erfahrung, strategische Kompetenz und Führungsstärke mit – wichtige Voraussetzungen, um die Transformation und das weitere Wachstum von Beachcomber aktiv zu begleiten.“ (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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