Lufthansa will Mehrheit an ITA Airways übernehmen

Das Unternehmen will bei seiner italienischen Beteiligung, der früheren Staats-Airline Ita, möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Entsprechende Optionen werde man in diesem Juni ziehen, kündigte Vorstandschef Carsten Spohr auf der Hauptversammlung des Konzerns in Frankfurt an.

Der Lufthansa-Anteil wird damit von derzeit 41% auf 90% steigen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Der Kaufpreis für die zweite Tranche beträgt fest vereinbarte 325 Mio. EUR. Auch die restlichen 10% kann Lufthansa nach eigenen Angaben ab 2028 erwerben. Für den Einstiegsanteil von 41% hat Lufthansa 326 Mio. EUR verbucht.

Integration bereits weit fortgeschritten

Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagte in der heutigen Hauptversammlung: „Nach der Übernahme der ersten 41 Prozent-Tranche an ITA Airways im vergangenen Jahr haben wir die schnellste Airline-Integration unserer Geschichte versprochen. Innerhalb von nur 18 Monaten wollten wir alle wesentlichen Eingliederungsschritte in die Lufthansa Group abgeschlossen haben. Dieses Versprechen haben wir nicht nur eingehalten. Sondern wir waren noch schneller: Alle kundenbezogenen Schnittstellen sind bereits heute integriert - mit Ausnahme von Nordatlantikflügen, wo die behördliche Freigabe für unseren Zusammenschluss bekanntlich noch aussteht."

Nach Angaben der Lufthansa Group ist ITA Airways bereits heute in zahlreichen Bereichen in den Konzern integriert. Dazu zählen unter anderem gemeinsame Buchungs-, Vertriebs- und Tarifsysteme sowie die Einbindung in das Vielfliegerprogramm Miles & More und die Star Alliance. Auch im Frachtgeschäft schreitet die Integration voran. Lufthansa Cargo vermarktet seit letztem Jahr die Frachträume von ITA Airways, die allein einer zusätzlichen Kapazität von drei Boeing 777-Fracht-Flugzeugen entsprechen. (APA / red)