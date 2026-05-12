Ruefa eröffnet neu gestalteten Reisestore in Vösendorf

Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentiert sich der Standort im Süden Wiens ab sofort in einem modernen Erscheinungsbild. Das neue Konzept verbindet persönliche Reiseberatung mit digitalen Anwendungen und setzt auf ein erweitertes Beratungserlebnis. Ziel daqvon ist es, Reiseplanungen visuell zu unterstützen und gleichzeitig Inspiration für weitere Urlaube zu liefern.

Analoge Betreuung, digitale Inspiration

Die neu gestalteten Flächen setzen auf eine offene Raumstruktur mit flexiblen Beratungsinseln. Klassische Beratungssituationen werden dadurch aufgelockert und durch eine ruhigere Gesprächsatmosphäre ergänzt. Hochwertige Materialien schaffen zudem eine warme und einladende Umgebung.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Verbindung analoger und digitaler Elemente. Video-Walls, interaktive Karten, Displays und Travel-Kioske ermöglichen eine visuelle Reiseinspiration, während die persönliche Beratung durch Reiseberater:innen im Mittelpunkt bleibt. Dadurch entsteht ein hybrides Beratungsmodell aus digitaler Orientierung und individueller Betreuung.

Digitale Terminvereinbarung

Ergänzend dazu bietet die Website ruefa.at eine terminorientierte Online-Buchung für Beratungsgespräche. Diese können im Reisestore oder als Videoberatung durchgeführt werden und sind in der Regel kurzfristig verfügbar.

Eröffnung mit großem Besucherinteresse

Die offizielle Wiedereröffnung fand am 29. April 2026 statt und stieß auf großes Interesse aus der Region. Viele Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, den neuen Store kennenzulernen und sich persönlich beraten zu lassen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Auftritt von Kabarettist Thomas Strobl aus Laxenburg sowie ein Glücksrad mit attraktiven Preisen.

Neben dem Store-Team rund um Leiterin Simone Göschl waren auch Verkehrsbüro Vorständin Birgit Wallner, Ruefa Geschäftsführer Michele Fanton, Leiter des Filialvertriebs Hannes Ehebruster-Pils sowie Area Manager Harald Koglbauer vor Ort, um zur Neueröffnung zu gratulieren und mit Besucher:innen ins Gespräch zu kommen.(red)