Österreichs Flughäfen: 7,4 Mio. Passagier:innen im ersten Quartal

An den sechs österreichischen Verkehrsflughäfen wurden im ersten Quartal 2026 insgesamt 7.449.505 Passagier:innen gezählt. Das entspricht einem Plus von 1,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Flugbewegungen ging hingegen um 3,6% auf 64.454 Starts und Landungen zurück. Das Frachtaufkommen lag bei 88.273 Tonnen und damit um 1,0% unter dem Vorjahreswert.

Seit 8. Mai 2026 ist Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsflughäfen (AÖV). Er übernimmt die Funktion turnusmäßig von Mag. Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport. Neuer Vizepräsident der AÖV ist Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport.

„Mit 7,4 Mio. Passagier:innen im ersten Quartal ist die Entwicklung an den heimischen Flughäfen gut“, so Jäger. Gleichzeitig verwies er auf die hohe Internationalität der Luftfahrtbranche, die den Sektor sensibel für geopolitische Unsicherheiten mache. Zudem stehe die Luftfahrt weiterhin unter hohem Kostendruck. Mit Blick auf die Flugabgabe sprach sich Jäger für eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandorts Österreich aus.

Entwicklung an den Standorten

Der Flughafen Wien verzeichnete mit 6.112.819 Passagier:innen ein Plus von 1,6% gegenüber dem ersten Quartal 2025. Am Flughafen Salzburg wurden 597.597 Reisende gezählt, was einem Zuwachs von 2,6% entspricht. Der Flughafen Innsbruck kam auf 551.618 Passagier:innen (+3,5%). Das stärkste Wachstum unter den österreichischen Verkehrsflughäfen verzeichnete Graz mit 148.905 Passagier:innen und einem Plus von 8,4%. Rückgänge gab es hingegen in Linz und Klagenfurt: Der Flughafen Linz zählte 21.559 Reisende (-20,5%), der Flughafen Klagenfurt 17.007 (-21,6%).

Weniger Flugbewegungen

Die Zahl der Starts und Landungen entwickelte sich an den einzelnen Standorten unterschiedlich. In Wien sank die Zahl der Flugbewegungen um 2,4% auf 47.422. Salzburg verzeichnete 4.500 Starts und Landungen (-3,7%), Graz 7.829 (-4,6%) und Innsbruck 3.972 (-4,9%). Deutlich rückläufig war die Zahl der Flugbewegungen in Linz mit 457 Starts und Landungen (-49,3%). In Klagenfurt wurden 274 Flugbewegungen registriert, was einem Minus von 2,4% entspricht. (red)