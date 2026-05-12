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Einladung zum Schweden-Tag in Wien


Einladung zum Scheweden-Tag
Anlässlich des schwedischen Nationalfeiertags lädt Kleber Group – in Zusammenarbeit mit der schwedischen Botschaft – zu einem exklusiven Abendevent im Schwedenhaus in Wien ein.

Auch wenn der schwedische Nationalfeiertag offiziell am 6. Juni gefeiert wird, möchte Kleber Group bereits am Dienstag, den 2. Juni 2026,  gemeinsam mit den Teilnehmenden in festlicher Atmosphäre starten. Die Gäste können sich auf einen Abend voller Inspiration, spannender Gespräche und schwedischer Delikatessen - in der besonderen Athmosphäre der schwedischen Botschaft - freuen. Darüber hinaus wird eine Auswahl spannender touristischer Partner aus Schweden – eine inspirierende Mischung aus Destinationen, Attraktionen, Unterkünften und Transportanbietern - vor Ort sein, um Agents aus erster Hand zu informieren. 

Das Event richtet sich insbesondere an jene Kolleg:innen, die in ihrem Unternehmen für den skandinavischen Markt verantwortlich sind. 

Schweden-Tag in Wien 
  • Datum: Dienstag, 2. Juni 2026
  • Einlass: ab 18:00 Uhr
  • Location: Schwedenhaus, Schwedische Botschaft Liechtensteinstraße 51 1090 Wien
  • Anmeldung unter: www.lyyti.in/SchwedenTag

Weitere Infos in der offiziellen Einladung anbei.

Advertorial 
Einladung Schweden-Tag in Wien.

Datei: Einladung Schweden-Tag in Wien.
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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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