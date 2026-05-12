Einladung zum Schweden-Tag in Wien

Auch wenn der schwedische Nationalfeiertag offiziell am 6. Juni gefeiert wird, möchte Kleber Group bereits am Dienstag, den 2. Juni 2026, gemeinsam mit den Teilnehmenden in festlicher Atmosphäre starten. Die Gäste können sich auf einen Abend voller Inspiration, spannender Gespräche und schwedischer Delikatessen - in der besonderen Athmosphäre der schwedischen Botschaft - freuen. Darüber hinaus wird eine Auswahl spannender touristischer Partner aus Schweden – eine inspirierende Mischung aus Destinationen, Attraktionen, Unterkünften und Transportanbietern - vor Ort sein, um Agents aus erster Hand zu informieren.

Das Event richtet sich insbesondere an jene Kolleg:innen, die in ihrem Unternehmen für den skandinavischen Markt verantwortlich sind.

Schweden-Tag in Wien

Datum: Dienstag, 2. Juni 2026

Dienstag, 2. Juni 2026 Einlass: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: Schwedenhaus, Schwedische Botschaft Liechtensteinstraße 51 1090 Wien

Schwedenhaus, Schwedische Botschaft Liechtensteinstraße 51 1090 Wien Anmeldung unter: www.lyyti.in/SchwedenTag

Weitere Infos in der offiziellen Einladung anbei.

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