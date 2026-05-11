Webinar-Nachlese: Boston zu jeder Jahreszeit

Für alle, die das Live-Webinar zu Boston am 5. Mai verpasst haben, hier eine kurze Zusammenfassung bzw. die Video-Aufzeichnung zum Nachschauen.

Für alle, die das Live-Webinar zu Boston am 5. Mai verpasst haben, hier eine kurze Zusammenfassung bzw. die Video-Aufzeichnung zum Nachschauen.

Egal, zu welcher Jahreszeit, Boston, Massachusetts, ist immer eine Reise wert. Das kontinentale Klima, kalte Winter und warme Sommer, verspricht spannende Aktivitäten rund ums Jahr. Besonders gut erreichbar ist der Logan International Airport in der Zeit von 1. Mai bis 31. Oktober mit Condor-Direktflügen ab Frankfurt mit attraktiven Zubringerflügen ab Wien. Die Flugzeit beträgt 8:15 Stunden. In den anderen Monaten ist die Stadt in Neuengland ebenfalls gut mit Condor erreichbar, dann via New York unter weiter z.B. mit der Schnellzugverbindung Acela Express in ca. vier Stunden nach Boston. Expedienten finden alle wichtigen Infos für Beratung und Verkauf, auch zu PEP-Konditionen, auf dem Agent Net (Condor-Extranet) unter agent.condor.com. Für den Verkauf in Österreich agiert Aviareps mit Thomas Lachner als GSA.

Wo alles begann

Boston gilt als der Geburtsort der USA und als Zentrum der Hochschulbildung. Die Metropole an der Ostküste verspricht eine attraktive Kombination von Geschichte, Kulinarik, Sport und Outdoor-Aktivitäten. Dank des gut ausgebauten Nahverkehrssystems „T“ ist ein Mietwagen für „America’s Walking City“ nicht erforderlich. Die Verbindung vom Flughafen in die Stadt ist kostenlos, nicht allerdings der Rückweg. Der „Freedom Trail“ führt euch zu Fuß zu den 16 wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sportfans werden jedenfalls einen Besuch eines der großen Stadien einplanen, denn in Boston sind gleich vier große Sportligen – Football, Baseball, Basketball und Eishockey - zu Hause.

Der Spezialist

Der Spezialveranstalter amerikareisen.at / kanadareisen.at verwirklicht seit mehr als 30 Jahren maßgeschneiderte Reiseträume in die USA und nach Kanada. Von der ersten Buchung an gibt es 10% Provision. Ein Ansprechpartner – keine anonyme Hotline - steht immer zur Verfügung.

Webinar zum Nachschauen

Seid ihr neugierig geworden und habt Lust auf mehr? Auf persönliche Tipps zu den Highlights Bostons rund ums Jahr? Dann könnt ihr hier das ganze Webinar nachschauen.

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