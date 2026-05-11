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SKY express: Griechenland-Rabatte ab Wien
Die griechische Fluggesellschaft SKY express startet eine zeitlich begrenzte Sommeraktion für Abflüge ab Wien und München. Reisebüros und Veranstalter erhalten noch bis 25. Mai 2026 auf ausgewählte Verbindungen Rabatte von bis zu 20%.
Die Airline verbindet den Vienna International Airport aktuell bis zu viermal pro Woche mit der griechischen Hauptstadt. Dienstags, donnerstags und sonntags hebt der Flug um 14 Uhr in Wien ab und landet um 17 Uhr in Athen. Samstags erfolgt der Abflug um 15 Uhr mit Ankunft um 18 Uhr. Die Rückflüge starten an den drei Wochentagen jeweils um 11.40 Uhr in Athen und erreichen Wien um 13 Uhr, samstags geht es um 12.40 Uhr los, mit Landung um 14 Uhr in Wien.
Aktion auf allen Strecken gültig
Von Athen aus bietet SKY express Anschlussmöglichkeiten zu mehr als 30 Zielen innerhalb Griechenlands – darunter zahlreiche Inseln ebenso wie Destinationen auf dem Festland. Der Aktionstarif gilt laut Unternehmen für Flüge ab sämtlichen österreichischen und deutschen Flughäfen auf internationale sowie innergriechische Strecken. Ausgenommen sind allerdings reine Inlandsverbindungen innerhalb Griechenlands ohne internationalen Zubringer.
SKY express positioniert sich weiterhin als Full-Service-Airline mit Schwerpunkt auf touristischen Griechenland-Verbindungen. Neben der modernen Flotte verweist das Unternehmen auf komfortable Umsteigeverbindungen über Athen sowie auf spezielle Gruppenkonditionen für Reiseveranstalter und Reisebüros. Für Gruppen sind unter anderem 20 Kilogramm Freigepäck inkludiert.
Neben Wien bedient die Airline auch die Strecke zwischen München und Athen mit täglichen Verbindungen, jeweils von 13 Uhr bis 16:30 am Hinflug; der Rückflug aus Athen nach München startet um 10:20, die Landung erfolgt um 12 Uhr. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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