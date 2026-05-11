Katar sendet Signal der Stabilität an internationale Reisepartner

Katar bemüht sich nach schwierigen Wochen um ein deutliches Signal der Stabilität und setzt dabei verstärkt auf den Tourismus als Wachstumsmotor. Der CEO von Visit Qatar, Abdulaziz Ali Al Mawlawi, appelliert an internationale Partner, gemeinsam die nächste Entwicklungsphase der Destination zu gestalten – getragen von Zusammenarbeit, Resilienz und neuen Marktchancen.

Nach den jüngsten Herausforderungen in der Region wolle Katar damit nicht nur den Erholungskurs des Tourismussektors beschleunigen, sondern auch seine Position auf dem internationalen Reisemarkt weiter festigen. „In den vergangenen Wochen war unsere Region mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert. Doch wir haben dabei eines eindeutig bewiesen: Unsere grundlegenden Werte und gegenseitigen Verpflichtungen sind unerschütterlich“, erklärt Al Mawlawi.

Nach Angaben von Visit Qatar habe sich das touristische Gesamtsystem des Landes gerade unter schwierigen Bedingungen bewährt – von operativen Abläufen bis hin zur Betreuung gestrandeter Gäste. Besonders hervorgehoben wird die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Branchenakteuren, die laut Al Mawlawi wesentlich zur Bewältigung der Situation beigetragen habe.

Gastfreundschaft als Fundament

Der Fokus liege nun auf einem langfristig angelegten Wiederaufbau- und Wachstumsplan. Katar setze dabei auf die Leistungsfähigkeit seiner touristischen Infrastruktur sowie auf koordinierte Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrage. Gleichzeitig betont Al Mawlawi, dass sich in der Krise vor allem die Reaktionsfähigkeit des Tourismussektors gezeigt habe. Tausende verunsicherte Besucher seien kurzfristig betreut und versorgt worden. Als zentrales Element hebt Visit Qatar zudem die katarische Gastfreundschaft hervor. Diese habe sich nicht nur in organisatorischer Effizienz gezeigt, sondern auch im persönlichen Umgang mit Reisenden.

Tourismus bedeute letztlich „menschliche Verbundenheit, Vertrauen und aufrichtige Fürsorge“, so Al Mawlawi. Die vergangenen Wochen seien laut Visit Qatar zugleich ein Signal an Investoren und internationale Partner gewesen, dass sich der Markt auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen als belastbar erwiesen habe. Nun wolle man kurzfristige Nachfrageimpulse setzen und gleichzeitig die langfristige Entwicklung des Tourismussektors weiter vorantreiben. (red)