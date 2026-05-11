Goldrausch in der Family City

Ein besonderes Event verspricht die Goldgräber-Aktion auf Merlin’s Farm am 27. Juni 2026 (Start: 11:00 Uhr) zu werden. Auf einem speziell vorbereiteten Feld werden 50 Parzellen im Format 2 x 2 Meter abgesteckt. In jeder Parzelle sind kleine Schatztruhen vergraben, die von den Teilnehmer:innen ausgegraben werden. Jede Kiste enthält Überraschungen und Geschenke – als Hauptgewinn wartet ein Goldnugget im Wert von 2.000 EUR. Der Preis pro Parzelle beträgt 30 EUR. Achtung: Pro Familie (max. zwei Erwachsene und drei Kinder) ist ein Parzellenplatz buchbar. Schaufeln und passendes Equipment werden von der Family City bereitgestellt.

Ein Tag voller Erlebnisse

Neben dem Familienspaß beim Graben enthält das Ticket gratis Jetons für die Kinderwelt, Popcorn sowie den Eintritt ins Terra Technica Museum für die ganze Familie. „Wir wollten einen Event entwickeln, der Familien begeistert und gleichzeitig einen echten Wow-Moment bietet. Die Möglichkeit, selbst nach einem Schatz zu graben – und vielleicht sogar Gold zu finden – macht diese Aktion einzigartig“, so Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City. Da das Angebot limitiert ist, können alle Interessierten ab Montag, den 25. Mai 2026 ab 10:00 Uhr online unter www.familycity.com ihr Ticket bzw. die gewünschte Parzelle sichern.

Attraktionen für Groß und Klein

Die von der Familie Seunig geführte Family City (ehemals Excalibur City) hat sich in kurzer Zeit zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien mit Kindern entwickelt. Merlin’s Kinderwelt mit über 200 Attraktionen, das Terra Technica Museum – das weltweit größte Museum für Jukeboxen und Flipper – die neue Dinowelt, der LEGO-Store sowie Merlin’s Farm mit über 400 Tieren machen deutlich: „Die Family City ist ein Ort, an dem Kreativität, Abenteuerlust und Familienglück aufeinandertreffen. Neben der Sonn- und Feiertagsöffnung sowie der schnellen Erreichbarkeit, nur 45 Autominuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt, sind viele unserer Aktionen kostenlos nutzbar. Zielführende Themenveranstaltungen sorgen ganzjährig für noch mehr Abwechslung“, betont Seunig.