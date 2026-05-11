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Kerosinkrise: Dt. Flughafenverband fürchtet massive Flugstreichungen


Foto: Llyod Carr / shutterstock.com
Die deutschen Flughäfen rechnen wegen der anhaltenden Kerosinkrise im Sommer mit Flugstreichungen, die bis zu 20 Mio. Fluggäste betreffen könnten.

Im schlimmsten Fall drohe an manchen Flughäfen „ein Kapazitätseinbruch von 10%“, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), der „Welt am Sonntag“. „Hochgerechnet auf alle Flughäfen wären 20 Millionen Fluggäste betroffen", betonte er. Es sei zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden, sagte der ADV-Geschäftsführer. Einige Ziele würden dann gar nicht mehr angeflogen, andere seltener und zu höheren Preisen.

Streichungen nicht nur bei Mangel

Nach Einschätzung des Flughafenverbands drohen Flugausfälle nicht erst bei einer physischen Mangellage, sondern bereits vorher aufgrund der hohen Treibstoffkosten. „Die Kerosinpreise sind seit mehr als zwei Monaten doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Wir rechnen auch in den kommenden Monaten nicht mit einer Normalisierung", sagte Beisel. „Auch wenn Kerosin verfügbar ist, werden Airlines viele Flüge zu diesen Preisen nicht wirtschaftlich durchführen können."

Zur Abmilderung der Folgen der Kerosinkrise fordern die Flughäfen staatliche Erleichterungen. „Kurzfristig braucht es eine Aussetzung der Luftverkehrssteuer, mittelfristig zumindest eine Halbierung", forderte Beisel. Die Luftverkehrssteuer in Deutschland zählt, neben der in Österreich, zu den höchsten in Europa und stellt dem ADV zufolge eine erhebliche Belastung für den Luftfahrtstandort Deutschland dar. (APA/red)

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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