Drei Taufpatinnen für die Mein Schiff Flow

Mehr als 15.000 Stimmen der Mein Schiff-Fans sowie eine unternehmensinterne Jury begleiteten die finale Phase bei der Wahl der Taufpatin. Insgesamt hatten sich rund 900 Kandidatinnen beworben. Das Ergebnis sei, so TUI Cruises eindeutig ausgefallen: nicht für eine einzelne Kandidatin, sondern für drei im Team. „Wenn Menschen ihre Geschichten mit TUI Cruises verbinden, entsteht mehr als Urlaub. Es entsteht Zugehörigkeit über Generationen hinweg“, sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. „Am Ende war klar, dass wir uns für drei starke Persönlichkeiten entscheiden, die in ihren individuellen Facetten, zusammen als Team, ein ‚Perfect Match‘ für die Mein Schiff Flow sind und die Vielfalt unserer Gäste repräsentieren.“

Neue Wege

Bei der Taufe am 20. Juni 2026 werden neue Wege eingeschlagen: Die Zeremonie soll an mehreren Orten an Bord der Mein Schiff Flow stattfinden. Statt eines einzelnen großen Moments entstehe so ein Erlebnis, das sich über das gesamte Schiff verteile und die Gäste individuell einbinde. Weitere Höhepunkte der Taufreise seien Live-Auftritte von Rea Garvey und Tim Bendzko, so TUI Cruises in der Presseaussendung.

Die drei Frauen im Porträt

Julia (20 Jahre) war elf Jahre alt, als sie 2016 zum ersten Mal an Bord einer Mein Schiff ging: Auf Atlantiküberquerung von Hamburg nach New York. Besonders der Moment vor der Freiheitsstatue ist ihr bis heute sehr präsent in Erinnerung geblieben. „Es war ein großes Abenteuer“, sagt die passionierte Basketballerin. Als jüngste der drei Patinnen stehe sie, so TUI Cruises, für eine neue Generation von Kreuzfahrerinnen: neugierig, offen und selbstverständlich international.

Annabelle (35 Jahre) verbinde mit ihren Reisen mehr als nur Destinationen. Freundschaft, Liebe und echte Verbundenheit, all das habe sie an Bord von Mein Schiff während ihrer 25 Kreuzfahrten gefunden. Sie liebe die stillen Momente: frühe Morgenstunden auf dem noch ruhigen Deck, ein warmer Kaffee in der Hand, das endlose Meer im Blick. „Die schönsten Momente sind oft die leisesten“, sagt sie. Genau darin liege für sie die besondere Magie von Kreuzfahrten.

Karin (67 Jahre) ist an Bord längst mehr als ein bekanntes Gesicht. Nach über fünfzig Reisen mit der Flotte würde sie mit jedem der acht Schiffe besondere Erinnerungen verbinden: Familienmomente, gemeinsame Feiern und Rituale, die über die Jahre zur liebgewonnenen Tradition geworden sind. Mit ihrer herzlichen, lebensfrohen Art stehe sie für genau das Gefühl, das viele mit Kreuzfahrt verbinden: das Leben bewusst genießen, Menschen zusammenbringen und besondere Augenblicke teilen, schreibt die Reederei weiter.

Infos zur Taufreise

Die achttägige „Taufreise der Mein Schiff Flow ab Triest bis Palma (Mallorca) vom 17. bis 25. Juni 2026 gibt es ab 2.549 EUR pro Person inkl. Flug in einer Balkonkabine, und ab 5.399 EUR pro Person inkl. Flug in einer Junior Suite, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. (red)