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Plantours 2027: Mehr Themenkreuzfahrten am Fluss


MS Lady Diletta
Im neuen Programm baut der Hamburger Veranstalter die Themen- und Eventreisen an Bord deutlich aus, insgesamt sechs Schiffe legen im kommenden Jahr zu 165 Reisen ab.

Die Bandbreite reicht von Yoga über Gesundheitsreisen, Ayurveda oder Comedy und Polit-Talks bis zu Besuchen großer Musikevents mit Stargeiger André Rieu in Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Eventreisen mit kölschem Karneval an Bord oder „Rhein in Flammen“.

Neu: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive Kairo

Hauptfahrtgebiete der plantours-Schiffe sind neben Rhein, Donau, Main und Mosel sowie Kanälen und Flüssen in Holland und Belgien der Elbe-Havel-Kanal und die Peene. Neu dazu kommt ein 5-Sterne-Schiff für Flusskreuzfahrten auf dem Nil von Luxor bis Assuan inklusive zweitägigem Vorprogramm Kairo mit Besuchen der Cheops-Pyramide und dem neu eröffneten GEM in Kairo. Zusätzlich buchbar ist außerdem ein Badeaufenthalt in Hurghada.
Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile. (red)

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