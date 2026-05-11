| news | schiff
Plantours 2027: Mehr Themenkreuzfahrten am Fluss
Im neuen Programm baut der Hamburger Veranstalter die Themen- und Eventreisen an Bord deutlich aus, insgesamt sechs Schiffe legen im kommenden Jahr zu 165 Reisen ab.
Die Bandbreite reicht von Yoga über Gesundheitsreisen, Ayurveda oder Comedy und Polit-Talks bis zu Besuchen großer Musikevents mit Stargeiger André Rieu in Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Eventreisen mit kölschem Karneval an Bord oder „Rhein in Flammen“.
Neu: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive Kairo
Hauptfahrtgebiete der plantours-Schiffe sind neben Rhein, Donau, Main und Mosel sowie Kanälen und Flüssen in Holland und Belgien der Elbe-Havel-Kanal und die Peene. Neu dazu kommt ein 5-Sterne-Schiff für Flusskreuzfahrten auf dem Nil von Luxor bis Assuan inklusive zweitägigem Vorprogramm Kairo mit Besuchen der Cheops-Pyramide und dem neu eröffneten GEM in Kairo. Zusätzlich buchbar ist außerdem ein Badeaufenthalt in Hurghada.
Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile. (red)
plantours, flusskreuzfahrten, themenreisen, kairo, nilkreuzfahrt, gem, grand egyptian museum, rhein, main, mosel, donau, hollan, belgien
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
12 Mai 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Havila Voyages führt "Book with Confidence" ein
Havila Voyages bietet Kund:innen ab...
-
Costa Kreuzfahrten präsentiert Weltreise 2028
Costa stellt die 139-tägige Weltreise...
-
MSC Cruises stellt KI-gestützten MSC Concierge vor
MSC Cruises hat mit dem...
-
Star Clippers legt Italien-Route für 2027 auf
Star Clippers legt erstmals eine...
-
Oceania Cruises präsentiert Jungfernfahrten der Aurelia
Zu den ersten Fahrten der...