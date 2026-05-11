Plantours 2027: Mehr Themenkreuzfahrten am Fluss

Die Bandbreite reicht von Yoga über Gesundheitsreisen, Ayurveda oder Comedy und Polit-Talks bis zu Besuchen großer Musikevents mit Stargeiger André Rieu in Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Eventreisen mit kölschem Karneval an Bord oder „Rhein in Flammen“.

Neu: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive Kairo

Hauptfahrtgebiete der plantours-Schiffe sind neben Rhein, Donau, Main und Mosel sowie Kanälen und Flüssen in Holland und Belgien der Elbe-Havel-Kanal und die Peene. Neu dazu kommt ein 5-Sterne-Schiff für Flusskreuzfahrten auf dem Nil von Luxor bis Assuan inklusive zweitägigem Vorprogramm Kairo mit Besuchen der Cheops-Pyramide und dem neu eröffneten GEM in Kairo. Zusätzlich buchbar ist außerdem ein Badeaufenthalt in Hurghada.

Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile. (red)