TUI ermittelt Europas kinderfreundlichste Reiseziele

In die Bewertung der Analyse flossen, so TUI, unter anderem die Vielfalt an Freizeitprogrammen für Kinder, die Auswahl geeigneter Unterkünfte für Familien, die verfügbaren Grün und Erholungsflächen sowie die Wetterbedingungen vor Ort ein. „Familien reisen mit anderen Erwartungen als Paare oder Alleinreisende. Entscheidend sind nicht einzelne Highlights, sondern die Kombination aus kindgerechten Aktivitäten, passenden Unterkünften und einer Umgebung, die den Alltag im Urlaub vereinfacht. Viele unserer Kundinnen und Kunden wählen zurzeit bewusst vertraute und gut erreichbare Ziele. Besonders gefragt sind Reiseziele, die all diese Faktoren berücksichtigen. Denn sie schaffen die Grundlage für einen entspannten Aufenthalt – für Kinder ebenso wie für Eltern“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

Vergleich europäischer Küstendestinationen

Grundlage des TUI Rankings sei eine vergleichende Analyse, für die mehr als 150 europäische Küstendestinationen systematisch gegenübergestellt wurden. Dabei seien Kriterien berücksichtigt worden, die für Familien mit Kindern im Urlaub eine zentrale Rolle spielen: Dazu zählen etwa die Dichte und Vielfalt kindgerechter Freizeitprogramme und Aktivitäten vor Ort, die Verfügbarkeit geeigneter Unterkünfte für Familien, das Angebot an Grün und Erholungsflächen sowie sommerliche Klimafaktoren, wie Wind, Regen, Sonnenstunden etc. Auf Grundlage dieser Kriterien habe der Veranstalter jene Reiseziele identifiziert, die Erholungsmöglichkeiten für Erwachsene und ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder sinnvoll miteinander verbinden.

Lissabon hat die Nase vorn

Die portugiesische Hauptstadt Lissabon belegt im TUI Ranking der kinderfreundlichsten Reiseziele den ersten Platz und erreicht mit 9,16 von zehn Punkten den höchsten Gesamtscore. Mit rund 17 Parks pro 10 km² sowie 37 Unterkünften, die sich besonders für Familien eignen, zählt Lissabon zu den Destinationen mit der höchsten Dichte an familienfreundlichen Angeboten. Der Unterhaltungs Score von 7,36 Punkten spiegelt die breite Palette an Aktivitäten wider, die Familien vor Ort nutzen können.

Neapel folgt knapp dahinter auf Platz zwei und erzielt einen Gesamtscore von 9,12 von zehn Punkten. Mit rund sechs Parks pro 10 km² bietet Neapel zudem ausreichend Raum für Aktivitäten im Freien. Familien können entlang der Uferpromenade spazieren, historische Festungen erkunden, Bootsausflüge zu nahegelegenen Inseln unternehmen oder eine Pause in einem der zahlreichen Eiscafés einlegen.

Auf dem dritten Platz der TUI Analyse rangiert Porto mit einem Gesamtscore von 9,01 von zehn Punkten. Die portugiesische Stadt bietet eine ausgewogene Kombination aus guter Erreichbarkeit und einem breiten Freizeitangebot. In Porto kommen auf 10 km² 13 Parks sowie 32 Unterkünfte, die sich für einen Urlaub mit Kindern gut eignen. Die kurzen Wege in Porto ermöglichen es Familien, unterschiedliche Angebote unkompliziert miteinander zu verbinden. Neben Spaziergängen entlang des Flusses Douro bieten sich auch die nahegelegenen Strände für einen Ausflug an.

Auch die klassischen Mittelmeerraumziele Catania, Barcelona und Rhodos, Paphos und Limassol auf Zypern sowie die beliebten Baderegionen Side und Marmaris in der Türkei zählen zu den zehn familienfreundlichsten Reisezielen in Europa – unter anderem dank ihrer sommerlich warmen Temperaturen, der Vielzahl an familienfreundlichen Unterkünften und einem breiten Freizeit- und Erlebnisangebot für Familien.

Die TUI-Top 10

Lissabon, Portugal: 9.16 Punkte Neapel, Italien: 9.12 Punkte Porto, Portugal: 9.01 Punkte Catania, Italien: 8.99 Punkte Barcelona, Spanien : 8.92 Punkte Rhodos, Griechenland: 8.90 Punkte Paphos, Zypern: 8.88 Punkte Limassol, Zypern: 8.77 Punkte Side, Türkei: 8.73 Punkte Marmaris, Türkei: 8.68 Punkte

TUI Musement hat, so der Veranstalter in der Presseaussendung, in all den familienfreundlichen Zielen zahlreiche Aktivitäten im Programm. So seien es in Lissabon 211 Erlebnisse und Ausflüge, in Neapel 154 und in Porto 150, die für Abwechslung im Urlaubsalltag sorgen sollen. (red)