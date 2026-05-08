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ÖRV: Pauschalreisen bieten Sicherheit in unsicheren Zeiten
Der Österreichische Reiseverband (ÖRV) hebt in einer aktuellen Aussendung die Bedeutung von Pauschalreisen in unsicheren Zeiten hervor und betont insbesondere deren Sicherheits- und Absicherungsvorteile bei Buchung im Reisebüro.
In einer Aussendung an Medien weist der Österreichische Reiseverband (ÖRV) auf die besondere Bedeutung von Pauschalreisen in geopolitisch unsicheren Zeiten hin. In den Reisebüros seien derzeit verstärkt konkrete Kundenanfragen nach sicher abgesicherten Buchungen zu beobachten, da für Reisende sowohl persönliche Sicherheit als auch rechtliche Absicherung zunehmend im Vordergrund stehen.
Viele denken bei einer Pauschalreise noch an ein klassisches Badeferienprodukt „von der Stange“ inklusive Flug, Transfer, Hotel und Verpflegung. Doch eine Pauschalreise ist heute deutlich mehr als dieses traditionelle Urlaubspaket. „Der Begriff Pauschalreise wird oft unterschätzt. Viele verbinden ihn mit starren Angeboten und wenig Individualität. Tatsächlich sind moderne Pauschalreisen heute flexibel kombinierbar und individuell gestaltbar“, erklärt Österreichischer Reiseverband-Präsidentin Eva Buzzi. Gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheiten biete diese Reiseform ein hohes Maß an Sicherheit, Unterstützung und finanzieller Planbarkeit. „Wer im Reisebüro bucht, erwirbt neben der Reiseleistung vor allem Expertise, Haftungssicherheit und Betreuung aus einer Hand“, so Buzzi weiter.
Sicherheit in Krisensituationen
Rechtlich bedeutet eine Pauschalreise die Kombination von mindestens zwei Reiseleistungen – etwa Flug und Hotel – zu einem Gesamtpreis. Der zentrale Vorteil liegt in der Verantwortung des Reiseveranstalters: Er haftet für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Reise. Das zeige sich insbesondere in Krisensituationen. Ob wetterbedingte Ausfälle, Waldbrände oder geopolitische Entwicklungen – Reiseveranstalter organisierten Alternativen, übernähmen Umbuchungen und sorgten dafür, dass Reisende sicher nach Hause kommen. Der organisatorische und finanzielle Aufwand könne dabei erheblich sein.
Wer hingegen einzelne Leistungen selbst kombiniere, trage auch das volle Risiko. Fällt etwa ein Flug aus, bleiben Hotelkosten oder weitere Buchungen oft bestehen. Besonders bei komplexeren Reisen oder Kreuzfahrten könne das rasch zu Problemen führen. „Viele Reisende unterschätzen, wie schnell eine individuell zusammengestellte Reise organisatorisch und finanziell zur Belastung werden kann“, so der ÖRV.
Reisebüros als stabiler Anker im Reisevertrieb
Gerade deshalb gewinnen Reisebüros in einem volatilen Umfeld weiter an Bedeutung. Sie bieten Orientierung und zusätzliche Sicherheit durch persönliche Beratung, rechtliche Absicherung über das Pauschalreiserecht, Unterstützung im Krisenfall sowie die aktive Organisation von Alternativen. Auch komplexe Reiseverläufe würden dadurch einfacher und besser steuerbar.
Unabhängig von der Buchungsform empfiehlt der ÖRV zusätzlich den Abschluss einer umfassenden Reiseversicherung. Diese kann unter anderem bei Krankheit, Unfällen oder Gepäckproblemen greifen und im Ernstfall auch medizinische Rücktransporte organisieren. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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