Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 19/20

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Oppositionelle Demonstration in Tirana:

Am heutigen Freitag (8.5.) findet in Tirana ab 19 Uhr eine oppositionelle Demonstration gegen die Regierung statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Amtsvereidigung im National Stadion von Costa Rica:

Ebenfalls am heutigen Freitag (8.5.) beginnen im National Stadion von La Sabana um 11 Uhr die Feierlichkeiten zur Amtsvereidigung der Präsidentin von Costa Rica. Im Umkreis von einem Kilometer um das Stadion werden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Zudem ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Oppositionelle Demonstration in Lomé:

Am morgigen Samstag (9.5.) findet in Togos Hauptstadt Lomé eine oppositionelle Demonstration statt, die von mehreren Parteien organisiert wird. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Einsätzen der Sicherheitskräfte zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen und Menschenansammlungen weiträumig meiden.

Demonstration gegen Antisemitismus in London:

Am Sonntag (10.5.) findet in Central London ab 13 Uhr eine Demonstration gegen Antisemitismus statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten den Bereich meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge leisten.

Streik der Flugsicherung in Neapel:

Am Montag (11.5.) findet zwischen 10 Uhr und 18 Uhr ein Streik der Flugsicherung am Flughafen Neapel statt. Es ist mit größeren Einschränkungen, Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende sollten sich vorab bei ihrer Fluglinie über den aktuellen Status informieren.

Personalstreik am Flughafen Cagliari:

Zusätzlich ist für Montag (11.5.) ein Streik des Personals am Flughafen Cagliari zwischen 13 und 17 Uhr angekündigt. Auch hier ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr sowie mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Generalstreik und Flugausfälle am Airport von Brüssel:

Am Dienstag (12.5.) kommt es im Rahmen eines Generalstreiks am Flughafen Brüssel-Zaventem zu Flugausfällen, die insbesondere Abflüge betreffen. Auch im öffentlichen Personenverkehr werden Behinderungen erwartet. Reisende sollten Vorsicht walten lassen und Menschenansammlungen meiden.

Parlamentswahlen auf den Bahamas:

Ebenfalls am Dienstag (12.5.) finden auf den Bahamas Parlamentswahlen statt. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Demonstrationen zu rechnen, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Transportstreik in Kaschmir:

In ganz Kaschmir beginnt am Dienstag (12.5.) ein unbefristeter Streik der Transporteure. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit massiven Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Reisende sollten dies in ihrer Planung berücksichtigen.