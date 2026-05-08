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Dertour Austria veranstaltet Campus Live in Antalya
Ende April reiste eine Gruppe von Agents der Reisebürokette Sonček mit dem Dertour Austria Campus Live an die türkische Riviera.
Im Rahmen des Dertour Austria Campus Live Antalya standen Hotelbesichtigungen zentraler Vertragshäuser ebenso auf dem Programm wie Einblicke in Kultur, Alltag und Atmosphäre der Region. Begleitet wurde die Reise von Petra Seigmann, Sales Specialist bei Dertour Austria. Ziel der Tour war es, Produktwissen mit persönlichen Destinationserlebnissen zu verbinden und damit die Beratungskompetenz im Reisebüro zu stärken.
Produktwissen kombiniert mit Destinationserlebnis
Zu den Programmpunkten zählten unter anderem Besuche des Wochenmarkts in Manavgat, Rundgänge durch Alanya sowie die Altstadt von Side. Ein weiterer Fokus lag auf dem Engagement der Dertour Foundation, die sich in der Region Antalya unter anderem für den Schutz von Meeresschildkröten, Mönchsrobben und Strandlilien einsetzt.
„Der Campus Live Antalya zeigte einmal mehr, wie wirkungsvoll Weiterbildung sein kann, wenn Produktwissen, Destinationserlebnis und persönlicher Austausch ineinandergreifen – ein klarer Mehrwert für die tägliche Beratung im Reisebüro“, ist Seigmann überzeugt. Mit dabei waren: Urska Borlak, Anita Cör, Lucka Demsar, Milena Fajt, Patricija Hvalica, Mihaela Kreml, Erika Lavrencic, Danijel Lazar, Andreja Makar, Polona Medvesek, Spela Smolej, Tjaša Timar, Ema Trafela und Ivan Vidovic. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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