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IST: Zweiteilige Webinar-Reihe zu digitalen Strategien im Tourismus


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Der Fachbereich „Tourismus & Hospitality“ des IST-Studieninstituts bietet im Juni 2026 zwei kostenfreie Online-Schulungen unter dem Titel „Von der Reiseplanung zur Buchung: Digitale Strategien im Tourismus“ an.
Teil 1: „Reiseplanung im Tourismus: KI in der Praxis“

Am 3. Juni von 19:00 bis 18:00 Uhr erläutert IST-Dozent Klaus Gehrke, warum KI die Kundenbeziehung nicht ersetzen, aber gute Beratung effizient verstärken und schwache Prozesse sichtbar machen kann. Die Teilnehmenden erwarten konkrete Auswahlkriterien für geeignete KI-Tools, Praxisregeln zu Recht und Datenschutz so wie viele erprobte Tipps aus dem touristischen Berufsalltag.

Teil 2: „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“

Das zweite Webinar der Reihe wird ebenfalls digitale Strategien im Tourismus behandeln, jedoch mit einem anderen Schwerpunkt. Unter dem Titel „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“ wird IST-Dozent Christian Görgens am 10. Juni 2026 konkreten Einblick in die Auswahl geeigneter Content-Formate und strategisches Storytelling geben.

Termine und Anmeldung im Überblick

Teil 1 „Reiseplanung & KI“

  • Datum / Uhrzeit: 3. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr
  • Anmeldung HIER

Teil 2: „Likes, Shares & Storytelling“

(red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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