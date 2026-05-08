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IST: Zweiteilige Webinar-Reihe zu digitalen Strategien im Tourismus
Der Fachbereich „Tourismus & Hospitality“ des IST-Studieninstituts bietet im Juni 2026 zwei kostenfreie Online-Schulungen unter dem Titel „Von der Reiseplanung zur Buchung: Digitale Strategien im Tourismus“ an.
Teil 1: „Reiseplanung im Tourismus: KI in der Praxis“
Am 3. Juni von 19:00 bis 18:00 Uhr erläutert IST-Dozent Klaus Gehrke, warum KI die Kundenbeziehung nicht ersetzen, aber gute Beratung effizient verstärken und schwache Prozesse sichtbar machen kann. Die Teilnehmenden erwarten konkrete Auswahlkriterien für geeignete KI-Tools, Praxisregeln zu Recht und Datenschutz so wie viele erprobte Tipps aus dem touristischen Berufsalltag.
Teil 2: „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“
Das zweite Webinar der Reihe wird ebenfalls digitale Strategien im Tourismus behandeln, jedoch mit einem anderen Schwerpunkt. Unter dem Titel „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“ wird IST-Dozent Christian Görgens am 10. Juni 2026 konkreten Einblick in die Auswahl geeigneter Content-Formate und strategisches Storytelling geben.
Termine und Anmeldung im Überblick
Teil 1 „Reiseplanung & KI“
- Datum / Uhrzeit: 3. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr
- Anmeldung HIER
Teil 2: „Likes, Shares & Storytelling“
- Datum / Uhrzeit: 10. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr
- Anmeldung HIER
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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