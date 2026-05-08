IST: Zweiteilige Webinar-Reihe zu digitalen Strategien im Tourismus

Teil 1: „Reiseplanung im Tourismus: KI in der Praxis“

Am 3. Juni von 19:00 bis 18:00 Uhr erläutert IST-Dozent Klaus Gehrke, warum KI die Kundenbeziehung nicht ersetzen, aber gute Beratung effizient verstärken und schwache Prozesse sichtbar machen kann. Die Teilnehmenden erwarten konkrete Auswahlkriterien für geeignete KI-Tools, Praxisregeln zu Recht und Datenschutz so wie viele erprobte Tipps aus dem touristischen Berufsalltag.

Teil 2: „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“

Das zweite Webinar der Reihe wird ebenfalls digitale Strategien im Tourismus behandeln, jedoch mit einem anderen Schwerpunkt. Unter dem Titel „Touristische Destinationen erfolgreich vermarkten – Likes, Shares & Storytelling“ wird IST-Dozent Christian Görgens am 10. Juni 2026 konkreten Einblick in die Auswahl geeigneter Content-Formate und strategisches Storytelling geben.

Termine und Anmeldung im Überblick

Teil 1 „Reiseplanung & KI“

Datum / Uhrzeit: 3. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr

Anmeldung HIER

Teil 2: „Likes, Shares & Storytelling“

Datum / Uhrzeit: 10. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr

10. Juni 2026 von 18:00 bis 19:00 Uhr Anmeldung HIER

(red)