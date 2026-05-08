Vor dem Hintergrund der angespannten Weltlage und volatiler Preisentwicklungen können sich Reisepläne aktuell schnell ändern. Um Gästen in dieser Situation größtmögliche Flexibilität und Sicherheit zu geben, führt die norwegische Reederei mit „Book with Confidence“ zwei neue Garantien ein. Mit flexibler Änderung des Abreisedatums sowie ohne Treibstoffzuschlag nach der Buchung können Gäste ihre Reise bis zum 30. Juni 2026 mit zusätzlicher Planungssicherheit reservieren.

„Wir wissen, dass die Weltlage derzeit unsicher ist und sich Reisepläne schnell ändern können. Deshalb bieten wir unseren Gästen mit zwei neuen Garantien zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, wenn Flüge oder andere Umstände Ihre Planung beeinflussen“, erklärt Pia Kuusisto, DACH-Chefin von Havila Voyages.

Flexible Änderung des Abreisedatums

Sollten sich unerwartet Flüge verschieben oder sich die Pläne der Gäste ändern, können sie ihr Abreisedatum bis zu 14 Tage vor Reisebeginn ändern. Dies gilt für neue Buchungen bis zum 30. Juni 2026 und für Abreisen bis zum 31. Dezember 2026 (SAVER-Buchungen). Umbuchungen sind auf jede zukünftige Abfahrt möglich.

Keine Treibstoff-Zuschläge

Der Preis, der den Gästen bei der Buchung angezeigt wird, bleibt bestehen. Nach Abschluss der Buchung erhebt Havila Voyages keinen Treibstoffzuschlag oder berechnet zusätzliche Kosten, die im Einflussbereich der Reederei liegen. Dies gilt für alle bestätigten Buchungen.

Weitere Informationen unter: www.havilavoyages.com (red)