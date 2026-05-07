HX: Mega FAM-Trip mit mehr als 300 Reiseberater:innen

Mehr als 300 Reiseberater:innen und Medienvertreter:innen aus der DACH-Region, Großbritannien, Frankreich und den nordischen Ländern sind am 5. Mai in Hamburg an Bord der MS Fridtjof Nansen gegangen. Die zweitägige Expeditions-Seereise führte von Hamburg nach Helgoland und kombinierte klassische FAM-Trip-Inhalte mit einem umfangreichen Expeditionsprogramm aus Landgängen, Naturbeobachtungen, wissenschaftlichen Workshops und Vorträgen an Bord.

Im Mittelpunkt stand dabei das Ziel, das Produkt von HX Expeditions erlebbar zu machen. „Unser Ziel war es, Vertriebspartnern nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern echte Erlebnisse zu schaffen, die sie direkt in ihre Beratung übertragen können“, sagt Gebhard Rainer, CEO von HX Expeditions. Neben Helgoland wurde auch die Insel Düne angelaufen, wo Natur- und Tierbeobachtungen Teil des Programms waren und den Expeditionscharakter der Reise unterstrichen.

Wissenschaft, Vertrieb und Jubiläumsaktionen

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise lag auf dem Science Center an Bord. Dort erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das wissenschaftliche Programm von HX sowie in Citizen-Science-Aktivitäten, an denen Gäste auf regulären Reisen teilnehmen können. Auf dem Programm standen unter anderem Workshops zur Plankton-Analyse, zur Klangwelt der Ozeane sowie Einheiten zur Wetter- und Wolkenbeobachtung im Rahmen der NASA Globe Observer-Initiative.

Ergänzend zum Produkterlebnis informierte HX auch über aktuelle Entwicklungen im Vertrieb. Im Zentrum stand dabei das 130-Jahre-Jubiläumsangebot, das mit einem zeitlich befristeten Incentive für Vertriebspartner:innen verbunden ist. Für jede vollständig bezahlte Neubuchung im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Juli 2026 wird ein Bonus in Höhe von EUR 130 gewährt.

Im Zuge des FAM-Trips wurde zudem die neue „1896 Kabine“ vorgestellt, die ab sofort buchbar ist. Das Konzept ist an frühe Expeditionsreisen angelehnt und knüpft an die Unternehmensgeschichte von HX an. 50% der Einnahmen aus dieser Kabine fließen in die HX Foundation und unterstützen Umwelt-, Wissenschafts- und Gemeinschaftsprojekte entlang der Reiserouten. (red)