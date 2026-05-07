Costa Kreuzfahrten präsentiert Weltreise 2028

Die Weltreise startet am 25. November 2027 in Savona und führt über fünf Kontinente sowie drei Ozeane. Insgesamt steuert die Costa Deliziosa 51 Destinationen in 29 Ländern an, darunter 21 Inseln. Zu den Stationen in Nord- und Mittelamerika zählen unter anderem New York, Miami, San Francisco, San Diego und Los Angeles, wo Gäste Silvester verbringen. Weitere Stopps erfolgen auf den Bahamas, in Panama, Costa Rica, Guatemala und Mexiko. Außerdem steht erstmals die Privatinsel Celebration Key auf den Bahamas auf dem Programm, bevor die Reise weiter nach Hawaii führt.

Von Ozeanien bis Afrika

Im weiteren Verlauf führt die Route durch Ozeanien mit Stopps auf Fidschi, Samoa, in Neuseeland und Australien. In Asien stehen unter anderem Tokio, weitere Destinationen in Japan und Südkorea, Hongkong sowie Phuket und Langkawi auf dem Programm. Über Sri Lanka, die Malediven und Mauritius setzt die Costa Deliziosa ihre Reise entlang der südafrikanischen Küste mit Durban, Port Elizabeth und Kapstadt fort, bevor es über Namibia, die Kapverden und die Kanaren zurück nach Europa geht. Ergänzt wird die Weltreise durch mehrtägige Landausflüge, darunter Programme zum Grand Canyon, nach Kyoto oder durch Neuseeland.

Kurzversion & freie Kabinen für 2027

Zusätzlich zur klassischen 139-tägigen Route ab Savona wird 2028 erneut eine verkürzte, 100-tägige Kreuzfahrt mit Einschiffung in San Francisco angeboten. Diese umfasst Destinationen zwischen Ozeanien, Asien und Afrika bis zum Reiseende in Savona. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich noch eine der wenigen verbleibenden Kabinen für die Weltreise 2027 sichern, die am 25. November 2026 ebenfalls in Savona startet. (red)