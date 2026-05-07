Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im April 2026

Die aktuelle Analyse des Mietwagenanbieters Sunny Cars zeigt für April 2026 eine steigende Nachfrage nach Mietwagen für Reisen ans Mittelmeer. Besonders Italien und Spanien verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse bei den Buchungen. Das Preisniveau zeigt sich weiterhin stabil und liegt leicht unter dem Vorjahr. Auffällig ist auch der hohe Anteil kurzfristiger Reservierungen. 45% aller Buchungen im April entfielen auf Anmietungen mit maximal 30 Tagen Vorlaufzeit. Weitere 30% wurden mit einem Vorlauf von bis zu drei Monaten getätigt, 25% der Buchungen lagen darüber hinaus bei mehr als drei Monaten Vorlaufzeit.

„Der hohe Anteil an kurzfristigen Buchungen im April 2026 ist aus unserer Sicht saisonal bedingt durch die vielen Möglichkeiten, im Mai mit wenigen Urlaubstagen Kurztrips rund um die Feiertage zu planen", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Dies bestätigt auch die verkürzte Durchschnittsmietdauer der kurzfristigen Buchungen, die bei rund sechs Tagen statt sonst im Schnitt acht Tagen liegt.

Spanien und Italien legen zu

Zudem zeigt die April-Analyse eine Verschiebung innerhalb der Top-Zielgebiete: Griechenland und Italien überholen Portugal. Außerdem verzeichneten Spanien und Italien im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse. Innerhalb Italiens waren vor allem die Inseln gefragt, während in Spanien insbesondere das Festland Zuwächse zeigte. Unverändert bleiben die USA das beliebteste Fernreiseziel der Mietwagenreisenden.

Folgende Länder verzeichneten im April 2026 die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Griechenland Italien Portugal USA

Stabiles Preisniveau

Die durchschnittlichen Mietwagenpreise haben sich in den ersten Monaten des Jahres 2026 auf einem stabilen Niveau eingependelt. Auch der April stellt hier keine Ausnahme dar. Im Gesamtpreis liegt der Durchschnittswert weiterhin einige Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. (Red)