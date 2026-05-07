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MSC Cruises stellt KI-gestützten MSC Concierge vor


Der KI-gestützte MSC Concierge ist über die App verfügbar
MSC Cruises hat mit dem MSC Concierge einen virtuellen, KI-gestützten Assistenten eingeführt, der Gästen rund um die Uhr personalisierte Informationen und Services an Bord bietet.

Der virtuelle Concierge ist ein dialogorientierter, KI-gestützter Assistent, der Gästen künftig rund um die Uhr zur Verfügung steht. Er ist in über 90 Sprachen nutzbar – darunter auch Deutsch – und in die „MSC for Me“-App integriert.
Im Rahmen eines Pilotprogramms wurde der MSC Concierge bereits von mehr als 170.000 Gästen getestet. Dabei wurden über eine Million Nachrichten ausgetauscht und laut MSC eine Servicezufriedenheit von 93% erreicht. Der virtuelle Concierge ist bereits auf den meisten Schiffen verfügbar und soll bis Ende Mai schrittweise auf der gesamten Flotte ausgerollt werden.

Über den MSC Concierge

Das Tool unterstützt Gäste künftig bei einer Vielzahl an Serviceleistungen an Bord. Dazu zählen unter anderem die Buchung von Restaurants, Spa-Behandlungen und Landausflügen, die Abfrage des Bordkontos sowie personalisierte Empfehlungen für Unterhaltung und Aktivitäten. Dabei ist der MSC Concierge direkt mit dem jeweiligen Buchungskonto der Gäste verknüpft. Dadurch kann das System personalisierte Informationen bereitstellen - auch zu Kabinentyp oder individuellen Reiseleistungen.

Der virtuelle MSC Concierge ist vollständig in die „MSC for Me“-App auf dem persönlichen Gerät der Gäste (Smartphone oder Tablet) integriert. Ein kostenpflichtiges Internetpaket ist für die Nutzung nicht erforderlich – der Zugriff funktioniert überall an Bord über die Verbindung mit dem WLAN des Schiffes. (red)

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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