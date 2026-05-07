Star Clippers legt Italien-Route für 2027 auf

Der Anbieter für Segel-Kreuzfahrten erweitert sein Programm um eine neue Route mit Fokus auf Italien. Die elftägige Reise wird Ende August 2027 mit dem Viermaster "Star Clipper" durchgeführt und verläuft ab/bis Rom (Civitavecchia) entlang der italienischen Küste. Insgesamt stehen zehn Ziele in Italien auf dem Fahrplan, darunter vier Häfen auf Sizilien, der größten italienischen Insel.

"Bella Italia" unter weißen Segeln

Die Segel-Kreuzfahrt startet am 29. August 2027 in Civitavecchia und verläuft anschließend entlang der Amalfiküste, über die Vulkaninsel Stromboli zu den Inseln Ponza und Lipari. An der Nordküste Siziliens macht die „Star Clipper“ in Termini Imerese fest. Von dort ist ein kostenfreier Transfer nach Cefalù mit seiner normannischen Kathedrale und den mittelalterlichen Gassen ein weiterer Höhepunkt der Reise. Ein weiteres Ziel ist Agropoli in der Provinz Kampanien. Der Ort ist das Tor zum Nationalpark Cilento. Von dort sind Ausflüge zur archäologischen Stätte von Paestum, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, möglich.

An Bord der Segel-Kreuzfahrtschiffe von Star Clippers prägen Wind als Antriebskraft, eine entspannte Atmosphäre, feine Küche sowie maximal 166 Mitreisende das Reiseerlebnis. Ein Dresscode ist nicht vorgesehen, wodurch laut Anbieter das Gefühl einer privaten Yachtreise entsteht.

Reisebeispiel: Star Clipper, 10 Nächte, 29. August bis 8. September 2027, ab/bis Civitavecchia, „Sizilien enthüllt – mit den Schätzen Italiens“, ab 3.930 EUR pro Person in der Außenkabine inklusive voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen unter: www.starclippers.com (red)