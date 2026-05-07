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Salzburg Airport: Isabella Laimer neu im Geschäftsleitungsteam


Die neue CCO Isabella Laimer
Mit 1. Juni 2026 übernimmt Isabella Laimer die Position der Chief Commercial Officer (CCO) und damit die Leitung des Bereichs Vertrieb & Aviation am Salzburg Airport.

Wie der Flughafen mitteilte, setzte sich die bisherige stellvertretende Bereichsleiterin und Abteilungsleiterin Aviation Sales & Marketing, Isabella Laimer, in einem umfassenden Auswahlverfahren gegen zahlreiche nationale und internationale Kandidat:innen durch. Laut Flughafen überzeugte sie insbesondere mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihren Marktkenntnissen und ihrer klaren strategischen Perspektive.

"Wir haben in den letzten beiden Wochen sechs vielversprechende Kandidat:innen zum Hearing eingeladen und Isabella Laimer konnte sich bei der Hearing-Kommission erfolgreich durchsetzen. Ab 1. Juni 2026 liegt die Leitung des Bereichs Vertrieb & Aviation in ihren Händen", erklärt Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Seit 2013 am Salzburg Airport

Isabella Laimer ist seit 2013 in unterschiedlichen Funktionen am Salzburg Airport tätig und verfügt über Erfahrung im Aviation-Bereich sowie in Vertrieb und Marketing. Seit 2021 ist sie stellvertretende Bereichsleiterin sowie Abteilungsleiterin Aviation Sales & Marketing. In dieser Position war Laimer unter anderem für die Weiterentwicklung des Streckenportfolios sowie zentrale Vertriebsagenden verantwortlich. In ihrer interimistischen Funktion als Bereichsleiterin übernahm sie zudem die Verantwortung für wesentliche kommerzielle und operative Bereiche des Flughafens.

„Ich freue mich sehr, den Bereich Vertrieb & Aviation künftig verantworten zu dürfen und die Weiterentwicklung dieses besonderen Standorts aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit dem Team möchte ich den Flughafen als starken Partner im internationalen Luftverkehr positionieren und Wachstumspotenziale im Aviation- sowie Non-Aviation-Geschäft nutzen. Gleichzeitig werden wir das Zusammenspiel aller Bereiche weiter stärken, um unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern“, so Isabella Laimer zu ihrer neuen Position. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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