Oceania Cruises präsentiert Jungfernfahrten der Aurelia

Oceania Cruises hat die Jungfernfahrten der Oceania Aurelia veröffentlicht. Das Schiff soll Ende 2027 in Dienst gestellt werden und Reisen mit maximal 500 Gästen anbieten. Zum Programm zählen zwei Weltreisen mit jeweils 180 Tagen Dauer in den Jahren 2028 und 2029 sowie zwei Grand Voyages mit mehr als 70 Tagen. Ein besonderes Highlight der Weltreise 2028 ist die Einladung für Gäste, im Jänner 2028 in Miami an der Taufzeremonie der Oceania Aurelia teilzunehmen. Die Reisen sind bereits online einsehbar. Reservierungen werden ab dem 13. Mai 2026 entgegengenommen.

Weltreise 2028: Von Miami nach New York

Die erste Weltreise startet am 18. Jänner 2028 in Miami und endet nach 180 Tagen in New York. Die Route führt zunächst durch den Panamakanal an die Pazifikküste und weiter nach Hawaii sowie nach Französisch-Polynesien und in die Südsee. Anschließend stehen Australien mit einem Übernachtaufenthalt in Sydney sowie Destinationen in Südostasien auf dem Programm, darunter Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Thailand. Danach folgt eine mehrtägige Route entlang Japans, bevor die Reise über Indien und die Arabische Halbinsel ins Mittelmeer führt. Dort werden unter anderem Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal angelaufen, ehe die Oceania Aurelia den Atlantik Richtung New York überquert.

Weltreise 2029: Von Los Angeles nach New York

Die zweite Weltreise beginnt am 6. Jänner 2029 in Los Angeles und endet ebenfalls in New York. Die Route verläuft entlang der Pazifikküste Mittel- und Südamerikas mit Stopps in Ecuador, Peru und Chile. Anschließend führt die Reise über die Osterinsel in den Südpazifik sowie nach Französisch-Polynesien und in die Südsee. Danach folgen Aufenthalte in Neuseeland und Australien sowie weitere Anläufe in Indonesien, Malaysia und Thailand. Über Sri Lanka, die Malediven, Indien und die Arabische Halbinsel geht es weiter ins Mittelmeer mit Stationen in Griechenland, Kroatien, Italien, Spanien und Frankreich. Zum Abschluss stehen die Britischen Inseln sowie die Atlantiküberquerung nach New York auf dem Programm.

Grand Voyages und Jungfernsaison

Neben den Weltreisen kündigte Oceania Cruises auch zwei Grand Voyages an. Die „Grand Nordic & Baltic Discovery“ führt ab 18. Juli 2028 in 78 Tagen von New York nach Boston. Auf dem Programm stehen Destinationen in Grönland, Island, auf den Färöer-Inseln, in Skandinavien sowie im Baltikum.

Die „Grand South America Adventure“ startet am 27. Oktober 2028 in Miami und endet nach 71 Tagen in Los Angeles. Die Route umfasst die Karibik, Südamerika sowie Fahrten entlang der Antarktischen Halbinsel. Geplant sind zudem Aufenthalte in Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile und Peru.

Bereits Ende November 2027 startet die Jungfernsaison der Oceania Aurelia im Mittelmeer. Die erste Reise „Mediterranean Debut“ führt ab 29. November 2027 in sieben Tagen von Rom über Sizilien, Malta und Kroatien nach Triest. Weitere Reisen verbinden unter anderem Triest mit Athen, Barcelona mit Lissabon sowie Lissabon mit Miami.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)