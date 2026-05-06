Expedia Group feiert weltweiten Tag der Reiseberatung

Der jährliche weltweite Tag der Reiseberatung würdigt die Expertise und das Engagement von Reiseberater:innen weltweit. Die diesjährige Ausgabe fällt mit dem 30-jährigen Bestehen der Expedia Group zusammen und unterstreicht die langjährige Zusammenarbeit mit der Berater-Community sowie die Weiterentwicklung des Reisebüro-Partnerprogramms Expedia TAAP.

Weltweite Events

Zu diesem Anlass veranstaltet die Expedia Group in zahlreichen Märkten weltweit Events für lokale Partner, darunter in Europa, Amerika und Asien. Geplant sind sowohl persönliche Formate wie veranstaltete Events mit Gastgeber:innen und Treffen als auch virtuelle Sessions. Ziel ist es, Reiseberater:innen zu würdigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks zu stärken.

Robin Lawther, Vice President of Expedia TAAP and Business Development, sagt dazu: „Beim weltweiten Tag der Reiseberatung geht es darum, Berater zu würdigen, die Tag für Tag das Reisen für Millionen von Menschen verbessern. Ihr Fachwissen, ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement prägen nach wie vor, wie Menschen die Welt erleben. Wir sind stolz darauf, sie zu ehren – nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über, indem wir ihnen als verlässlicher Partner zur Seite stehen und ihnen zu noch mehr Erfolg verhelfen.“

Gezielte Unterstützung für Reiseberater:inner

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich Reiseberater:innen kontinuierlich an eine sich verändernde Branche angepasst und neue Technologien integriert. Gleichzeitig bleiben sie ein zentraler Ansprechpartner für Reisende, insbesondere in komplexeren Buchungssituationen.

Expedia TAAP wurde speziell für Reisebüros und Reiseberater:innen entwickelt und wird mittlerweile von mehr als 200.000 Nutzer:innen weltweit eingesetzt. Im Fokus stehen dabei Tools zur effizienteren Arbeitsweise sowie zur Unterstützung im Kundengeschäft.

Um Reiseberater:innen gezielt zu unterstützen, wird aktuell eine „Sommeraktion“ mit mindestens 25% Rabatt auf tausende Hotels weltweit angeboten. Die Aktion läuft bis 25. Mai 2026 und gilt für Reisedaten bis 31. Oktober 2026. (red)