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Dertour Austria Talk & Brunch: Azoren und Sylt im Fokus


Marie-Christine von Strachwitz, Samira Kerner, Petra Seigmann und Moritz Luft
Am 28. April lud Dertour Austria Reiseexpert:innen ins Hotel Grand Ferdinand in Wien, um die Angebote der beiden Inselziele vorzustellen.

Anlass für das Event waren die neue Direktverbindung Wien–Azoren sowie die auf zwei wöchentliche Flüge ausgebaute Verbindung Wien–Sylt ab Sommer 2026 mit Austrian Airlines. Die lockere Brunch-Atmosphäre bot dabei den idealen Rahmen für den Austausch unter Kolleg:innen und Partnern. „Nach längerer Pause haben wir wieder einmal ein Frühstücksseminar gewagt – und es hat sich gelohnt. Es freut uns sehr, dass wir mit dem Thema offenbar auf großes Interesse gestoßen sind. Der nächste Dertour Austria Brunch kommt bestimmt“, so Petra Seigmann, Sales Specialist Dertour Austria.

Einblicke in die Inselziele

Nach einer ersten Stärkung am Frühstücksbuffet und einleitenden Worten von Petra Seigmann machte Samira Kerner den Auftakt. Die Product Manager Portugal bei Dertour stellte die Azoren als Naturdestination mit anhaltendem Geheimtipp-Charakter vor. „Die Azoren treffen genau den Nerv von Kund:innen, die authentische Naturerlebnisse und nachhaltige Reiseformen suchen – nun erstmals bequem per Direktflug ab Wien“, so Kerner. Einen Kontrast dazu bot Sylt, vorgestellt von Moritz Luft. „Sylt steht für Qualität, Authentizität und nordische Eleganz – durch die verbesserte Anbindung wird die Insel für den österreichischen Markt noch attraktiver.“ Aktuelle Informationen zu den neuen Flugverbindungen und strategischen Chancen aus Airline‑Sicht lieferte abschließend Marie‑Christine von Strachwitz, Key Account Manager Leisure Sales LHG, die die Bedeutung einer starken Vernetzung von Destination, Veranstalter und Airline hervorhob. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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